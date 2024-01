Bruggeling (60) die kinderporno verspreidde vanuit psychiatrie riskeert strenge straf

Een 60-jarige Bruggeling staat voor de correctionele rechtbank terecht voor bezit en verspreiding van kinderporno. Volgens he parket pleegde A.V. de feiten vanuit een psychiatrisch ziekenhuis.

Volgens informatie van het Amerikaanse gerecht verspreidde A.V. op 29 mei 2021 een kinderpornografisch bestand vanaf zijn smartphone. De Bruggeling verbleef op dat moment in het Psychotherapeutisch Centrum Rustenburg in Brugge.

Bij een huiszoeking op 18 april 2023 werd de gsm van A.V. in beslag genomen. Op het toestel werden honderden foto’s en filmpjes aangetroffen van seksueel misbruik van minderjarigen. Naar eigen zeggen werden die allemaal naar hem gestuurd. “In de vier jaar dat hij het toestel al had, heeft hij ze alvast nooit gewist”, aldus procureur Mike Vanneste.

A.V. stuurde donderdag zijn kat naar de Brugse strafrechtbank. “Spijtig, want ik had hem hier graag gezien om zijn mentale toestand in te kunnen schatten”, aldus nog Vanneste, die een strenge toepassing van de strafwet vroeg. De uitspraak volgt op 1 februari. (AFr)