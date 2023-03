Bruggeling (58) krijgt vier jaar cel voor verkrachting zwakbegaafd meisje (11): “We waren verliefd”

Een 58-jarige Bruggeling heeft voor de correctionele rechtbank in Brugge vier jaar cel gekregen, waarvan drie voorwaardelijk, voor verkrachting en aanzetten tot ontucht van een elfjarig meisje. “We waren verliefd”, beweerde Luc L.

Op 27 december 2021 legde de moeder van het slachtoffer klacht neer tegen Luc L. Het zwakbegaafde, autistische meisje werd naar eigen zeggen tot drie keer toe manueel verkracht door de Bruggeling, die ze leren kennen had in het café van haar meter. Het meisje verbleef er sinds een tweetal weken en ook tijdens de zomer had L. al een ongezonde interesse in haar getoond. De moeder kreeg argwaan toen het meisje een angstige indruk maakte tijdens een videogesprek.

“Uitstapjes”

Tegenover de politie herhaalde het slachtoffer dat L. herhaaldelijk over de schreef ging. Ze moest de vijftiger ook manueel bevredigen, zowel bij hem thuis als in het café. L. werd in september vorig jaar opgepakt en zit sindsdien in de cel. Hij bekende de seksuele contacten. Naar eigen zeggen deden ze al een drietal jaar samen uitstapjes. “Zo zijn we verliefd geworden op elkaar”, verklaarde hij. “Maar van tongzoenen was geen sprake.”

Naar porno kijken

Onderzoek wees uit dat L. en het slachtoffer samen naar pornofilms keken. Hij stuurde haar ook talrijke liefdesberichten. Als hij vrijkomt, zal hij zich nog jarenlang aan een resem strikte voorwaarden moeten houden. Hij mag ook twintig jaar lang geen functies meer uitoefenen waarbij hij in contact komt met minderjarigen. Aan het slachtoffer en haar moeder moet hij in totaal 13.500 euro schadevergoeding betalen. (AFr)