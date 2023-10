Bruggeling (33) ontkent dat hij meisje (15) uit instelling verkrachtte: “Ik dacht dat ze meerderjarig was”

Een 33-jarige Bruggeling ontkent voor de rechtbank met klem dat hij zich vergreep aan een vijftienjarig meisje. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, stelde W.A. “En ik dacht dat ze meerderjarig was.” Het openbaar ministerie eist niettemin vier jaar effectieve celstraf.

Op 27 april 2021 stapte een begeleidster van het meisje, dat als slachtoffer van kinderprostitutie in een instelling verblijft, naar de politie. Naar eigen zeggen was het meisje zes dagen eerder verkracht door Bruggeling W.A. (33), maar een huisarts kon daar geen sporen van vaststellen.

Te sterk

Het meisje had W.A. leren kennen via een vriendin. Volgens het meisje was er geen sprake van een seksuele relatie en zou de Bruggeling zich in de slaapkamer aan haar vergrepen hebben toen zij enkele spullen op zijn appartement kwam ophalen. “Ze probeerde hem weg te duwen, maar hij was te sterk”, aldus de procureur.

“Ze gaf zich op een datingsite uit voor een negentienjarige. Alles wijst op een wraakactie” – meester Laura Van Renterghem

Volgens de verdediging was er wel degelijk sprake van een seksuele relatie. “Alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, pleitte meester Laura Van Renterghem. “Bovendien had zij hem gezegd dat ze meerderjarig was. Ze gaf zich op een datingsite uit voor een negentienjarige. Alles wijst op een wraakactie. Toen ze mijn cliënt verdacht van seksueel contact met andere meisjes, is de nachtmerrie voor hem begonnen.”

Berichten

Meester Van Renterghem verwees naar berichten die het meisje na de feiten stuurde naar de Bruggeling met Palestijnse roots. “Wie mij bedriegt, maak ik kapot. Ik zorgde er eerder al voor dat twee mannen werden teruggestuurd naar Afghanistan. Drie andere mannen deed ik in de cel belanden”, klonk het onder meer. “Niet echt de taal van een getraumatiseerd meisje”, besloot meester Van Renterghem.

Gesloten karakter

Toch meent het parket dat er voldoende bewijzen zijn voor verkrachting. Het meisje eist als burgerlijke partij 7.500 euro schadevergoeding. “Zij heeft een gesloten karakter en is heel gemakkelijk manipuleerbaar”, pleitte meester Siska Lescrauwaet. De rechtbank doet uitspraak op 6 november. (AFr)