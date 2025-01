Bruggeling (22) die tiener zwaar vernederde en met boksbeugel bewerkte, lapt voorwaarden aan laars en krijgt alsnog zware effectieve celstraf

Een 22-jarige Bruggeling heeft alsnog 58 maanden effectieve celstraf gekregen voor een waslijst aan feiten. De Brugse strafrechtbank trok in liefst vijf dossiers de voorwaarden van Angelo H. in, nadat hij vorige week betrapt werd bij het stelen van een bromfiets. “Je kreeg nochtans een enorm cadeau”, sneerde de rechter.

Een toen 14-jarige jongen werd op 12 juni 2021 door vijf gemaskerde jongeren overvallen in het Veltembos in Assebroek. Het slachtoffer moest zijn heuptasje, pet en iPhone afgeven en kreeg slagen in het gezicht met een boksbeugel. Daarna dwongen de daders hem om zijn schoenen uit te trekken en op zijn kousen rond een voetbalveld te lopen. Terwijl hij gestampt werd, moest de jongen ook pompen. “Het was de totale vernedering”, klonk het op het proces.

De enige meerderjarige in het gezelschap, Angelo H. (22), werd door zijn kompanen aangewezen als de aanstoker en degene die het boksijzer hanteerde. In mei 2022 kreeg hij bij verstek 30 maanden effectieve celstraf. Maar na verzet werd die straf op 16 mei 2023 in een voorwaardelijke omgezet. Diezelfde dag gebeurde hetzelfde met de zes maanden cel die hij gekregen had voor diefstal van een Mercedes. In de maanden daarna kreeg H. in totaal nog eens een jaar en tien maanden voorwaardelijke celstraf in drie dossiers van weerspannigheid en diefstallen.

Maar ondanks de vijf veroordelingen werd H. op 13 januari betrapt terwijl hij volgens het OM een bromfiets probeerde te stelen in Brugge. De jongeman vloog prompt achter de tralies waarna het parket de rechter donderdag vroeg om de voorwaarden in de vijf dossiers te herroepen. Volgens zijn advocaat leverde H. wel degelijk inspanningen om zijn voorwaarden na te leven. “Maar hij heeft al een tijdje geen contact meer met zijn justitieassistent”, aldus advocaat Stijn Leliaert.

De verdediging vroeg om H. nog een ultieme kans te geven, maar de rechtbank zag dat niet zitten. “Je kreeg al een enorm cadeau”, wees de rechter op de vele eerdere kansen. Op 27 februari moet H. zich ook nog verantwoorden voor de poging tot diefstal van de bromfiets. De twintiger ontkent die feiten alvast met klem. (AFr)