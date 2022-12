Bruggeling (19) krijgt 37 maanden cel voor seksueel misbruik van twee dertienjarige meisjes

Een amper negentienjarige Bruggeling kreeg voor de Brugse strafrechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor aanranding van twee dertienjarige meisjes. Bij het ene meisje was er ook sprake van verkrachting.

In het najaar van 2020 knoopte Nathan V. een relatie aan met een dertienjarig meisje. Volgens het slachtoffer dreigde hij ermee foto’s en filmpjes van haar te verspreiden als ze de relatie zou verbreken. V. zou haar ook gemanipuleerd en met de dood hebben bedreigd. “Hij liep in onze straat rond met een pistool en een boksbeugel”, verklaarde ze. Toen het meisje op 15 januari 2021 toch een punt zette achter de relatie viel dat bij V. dan ook niet in goede aarde.

Een week later trok de Bruggeling haar mee op een de bus waar hij haar tussen de benen en aan de borsten betastte. Het meisje verklaarde dat V. haar bij de keel en de haren vastgreep en duidelijk maakte dat hij de breuk niet wou aanvaarden. In zijn verhoor ontkende V. de feiten op de bus. Hij gaf wel toe dat hij seks had met het meisje maar dan enkel toen hij zelf nog minderjarig was. “Ik wist zelfs niet hoe oud ze juist was”, verklaarde V., hoewel hij chatte met klasgenoten van haar.

Tweede slachtoffer

Op 12 december 2021 misbruikte V. nog een ander 13-jarig meisje. Op een speelplein nam hij haar mee naar een klimtoestel waar hij seks met haar had. Daarna nam hij haar mee naar huis waar hij op zijn kamer nog eens seks had met het meisje. Hoewel onderzoek aantoonde dat hij online opzocht hoelang DNA achterblijft na seks, ontkende V. de betrekkingen. Maar een polygraaftest wees uit dat hij loog. Intussen zit hij al bijna elf maanden in de cel.

De verdediging drong aan op een celstraf met uitstel, maar volgens de gerechtspsychiater is V. te weinig gemotiveerd om voorwaarden te volgen. De gerechtspsycholoog stelde een behandeling voor, maar de rechtbank ging daar donderdag niet op in. “De maatschappij moet beschermd worden tegen een dergelijk gevaarlijk individu”, klonk het. Aan zijn recentste slachtoffer en haar moeder moet V. in totaal 4.325 euro schadevergoeding betalen. (AFr)