Brugge verspreidt folder onder 1500 personeelsleden voor ‘Eerste Hulp Bij Agressie’ (EHBA)

De Stad Brugge heeft onder haar 1500 personeelsleden een folder verspreid voor Eerste Hulp Bij Agressie. Bovendien wordt er een opleiding voorzien om te kunnen omgaan met geweld tijdens het uitoefenen van hun publieke dienstverlening. Maar al bij al valt het mee inzake geweld tegenover de Brugse ‘civil servants’. In vijf jaar tijd waren er amper zeventien incidenten.

Dat blijkt uit het antwoord van het Brugs stadsbestuur op een schiftelijke vraag van gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB). Nochtans was de laatste vijf jaar het aantal incidenten van burgers ten overstaan van stadspersoneel vrij beperkt.

EHBA

“Er is sprake van zeventien incidenten, waarvan vijf in het Coronajaar 2020”, evalueert Stefaan Sintobin. Vooral de gemeenschapswachten die wezen op het verplicht dragen van mondmaskers kregen er (verbaal) van langs. Net als de ambtenaren die de veiligheidsmaatregelen op de markten moesten controleren.

“In alle gevallen gaat het om verbale agressie, geen enkel geval van fysieke agressie. Het gaat om incidenten die door het personeel werden aangegeven via een webformulier.”

“Wellicht werden sommigen gevallen van verbale agressie niet aangegeven. Meestal wordt door de directeur een brief gestuurd naar de agressor. En om in de toekomst zoveel mogelijk incidenten te vermijden wordt een specifieke opleiding voorzien voor het personeel. Verder werd ook een folder EHBA (Eerste Hulp Bij Agressie) verspreid en tevens op het intranet geplaatst”, aldus het Brugs gemeenteraadslid.

Pluim

“Hoewel het aantal aangegeven incidenten nog meevalt, toch is ieder incident er één te veel”, vervolgt Stefaan Sintobin. “Gelukkig werden er ook geen incidenten met fysieke agressie gemeld en positief is ook dat er specifieke opleidingen worden gegeven.”

“Eigenlijk verdient het stadspersoneel een pluim, want weinig incidenten betekent ook dat het personeel dienstbaarheid en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt. Ik hoop dat de cijfers bij het OCMW en de politie, die ik ook opvroeg en binnenkort zal ontvangen, zich in dezelfde orde van grootte zullen situeren. Bij deze doe ik een oproep naar alle personeelsleden om alle incidenten aan te geven, want meten is weten. En aan de burgers vraag ik om te allen tijde respect te tonen voor het personeel”, aldus de Brugse politicus.