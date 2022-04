Brugge telt 150 probleemjongeren

De vechtpartij op Pasen in de Breidelstraat, toen vier minderjarige Brugse jongeren een fietser het ziekenhuis in klopten, zinderde na tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond. Volgens burgemeester Dirk de fauw telt Brugge 100 à 150 probleemjongeren, maar is het geweld de voorbije jaren niet toegenomen: “Er zijn niet meer feiten, maar er wordt wel vaker in groep gevochten door steeds jongere belhamels.”

Oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) somde tijdens de gemeenteraad alle krantenartikels over geweld in Brugge op en eiste drastische maatregelen: “Drugrazzia’s in scholen, doorgedreven identiteitscontroles, huisarrest en plaatsverbod voor jonge delinquenten. Want in vijf jaar tijd is zinloos geweld in Brugge fiks toegenomen. Toen ik hier kwam wonen, was Brugge nog niet ten prooi aan grootstedelijke criminaliteit.”

Nele Caus (N-Va) voegde er aan toe: “Wat deden die jonge tieners nog om 5.30 uur op straat? Hun ouders moeten gesensibiliseerd worden en zijn mee verantwoordlijk.”

Jongere daders

Burgemeester Dirk De fauw counterde het discours van Stefaan Sintobin met politiestatistieken: “Elk jaar noteert de lokale politie 600 feiten van opzettelijke slagen. Dat cijfer is de laatste jaren niet gestegen maar blijft stabiel. Er is in Brugge niet meer geweld dan in andere centrumsteden.”

“Wat wel opvalt, is dat de daders steeds jonger (14 à 15 jaar) worden en vaak in groep vechten. Zo kunnen ze aan oudere kompanen tonen dat ze stoer zijn. Ze filmen tegenwoordig vaak hun vechtpartijen, waardoor die snel op de sociale media circuleren en een vertekend beeld geven.”

Very annoying police

“De politie patrouilleert intensief tijdens de weekends in de Brugse uitgaansbuurten en was daardoor op Pasen ook snel ter plaatse in de Breidelstraat. Ze trof op de plek van het delict een identiteitskaart en een gsm van één van de daders aan en kon ze bijgevolg snel oppakken. Ze zijn in een gesloten jeugdinstelling geplaatst door de jeugdrechter. Overigens zijn ook alle deelnemers aan een recente vechtpartij tussen twee rivaliserende jeugdbendes in het Minnewaterpark allemaal geïdentifeerd en verhoord.”

“Door zichtbaar aanwezig te zijn in het uitgaansleven heeft de politie er in 2020 138 keer voor gezorgd dat een beginnende vechtpartij niet escaleerde. In 2019 zelfs 215 keer. We hebben in Brugge al experimenten gedaan met een very irritating police: agenten die jongeren dicht op de huid zitten, om de haverklap identiteitscontroles uitvoeren en jongeren fouilleren in de stationsbuurt.”

“Maar dat heeft geen duurzaam effect. Integendeel, het kan leiden tot een kat- en muisspelletje met jongerenbendes. Ook een plaatsverbod voor bijvoorbeeld het station heeft weinig zin, want dan kunnen die jongeren niet naar school.”

Protocol

“Het fietsinterventieteam in de Brugse parken is uitgebreid van drie naar acht inspecteurs. En er bestaat al jarenlang een procol tussen politie en alle Brugse middelbare scholen, met afspraken rond drugs en vechtpartijen. Maar sommige scholdirecties zijn niet echt happig om hierover veel te communiceren naar de politie toe. Probleemjongeren veranderen trouwens ook vaak van school.”

“Brugge telt 100 à 150 problemejongeren. De jeugd- en preventiewerkers doen hun best, ideaal ware als ze ook ‘s nachts in de weekends aan trajectbegeleding zouden kunnen doen. en dan is er nog het probleem van plaatsgebrek in de jeugdinstellingen…”, aldus Dirk De fauw.