Broers verontschuldigen zich voor zware knokpartij aan biljarttafel in Oostduinkerke, maar ontkennen neusbreuk

Twee broers uit Nieuwpoort riskeren 12 en 15 maanden cel met uitstel onder voorwaarden voor een zware knokpartij aan de biljarttafel van café The Possé in Oostduinkerke. Daarbij deelden ze heel wat klappen en schoppen uit aan een student uit Waregem. Die liep daarbij naar eigen zeggen tandschade en een neusbreuk op, maar dat betwisten de broers. “En het is ook zo dat hij het geweld eigenlijk uitlokte”, vinden ze.

De feiten gebeurden op 14 september vorig jaar in café The Possé in Oostduinkerke. Student G. uit Waregem was er op vermaakuitstap en bevond zich ter hoogte van de biljarttafel. “Hij kreeg opeens van de broers een opmerking naar het hoofd geslingerd over zijn kapsel”, sprak zijn advocaat. “Hij negeerde dat slim, maar daardoor voelden de broers zich in hun eer gekrenkt. Wat volgde was puur zinloos geweld. Hij kreeg een hele reeks slagen en stampen, zelfs als hij op de grond lag en anderen tussenbeide kwamen. De feiten zijn gefilmd, het is erg duidelijk dat hij zelfs niets deed. Door de klappen moest hij naar het ziekenhuis. Hij had een neusbreuk, gezwollen gezicht en later bleek dat een stuk van zijn tand was afgebroken.” De student eist er een schadevergoeding voor.

Cursus agressiebeheersing

De procureur trad de burgerlijke partij bij. “Dit gaat over zwaar geweld om 3.15 uur waarbij alcohol zeker ook een rol speelde. Ik vraag voor D.N. 12 maanden cel met uitstel en 800 euro boete en voor K.N. 15 maanden cel met uitstel en 800 euro boete. Voor beiden vraag ik voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing.”

Daar kon hun advocaat zich wel in vinden. “Tenminste als het gaat op een probatieopschorting”, sprak meester Alain Coulier. “Wat laat duidelijk zijn: er is wel degelijk een vorm van uitlokking, waarbij ook G. verwijten uitte en zelf een hele reeks klappen uitdeelde. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar deze schadevergoeding kan niet aanvaard worden: er ligt niets neer van een neusbreuk of tandschade.” Beide broers boden wel nog hun verontschuldigingen aan. Vonnis op 26 januari. (JH)