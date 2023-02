Broers die taxichauffeur nekschot gaven riskeren beide tien jaar cel: “Bruge la Morte was bijna realiteit geworden”

Twee Brugse broers riskeren in beroep elk tien jaar cel voor poging tot moord op een taxichauffeur. Tijdens een aanslepend conflict in het taximilieu schoot de oudste een kogel in de nek van Mohammad Mogharrab (51), die als bij wonder aan de dood ontsnapte. “Bruge la Morte was bijna realiteit geworden”

In de nacht van 14 op 15 september 2018 werd Brugge opgeschrikt door een schietpartij in de binnenstad. Eerder was er een schermutseling gebeurd aan het station. Mohammad Mogharrab kreeg het aan de stok met Sisak S. (33). S. kreeg enkele klappen, waarop hij zijn broer Edgar belde. Die trommelde op zijn beurt Karen S. (35) op. Die laatste greep naar zijn pistool, laadde het en belde naar zijn broer. De twee stonden telefonisch voortdurend met elkaar in contact, en konden het taxibusje van Mohammad Mogharrab uiteindelijk kort voor middernacht door klemgereden in de Vlamingstraat. Karen S. trok met zijn getrokken wapen richting de wagen van Mogharrab en gebood hem uit te stappen.

Kleren verwisseld

Toen die weigerde, schoot hij door het raam in de nek van Mogharrab. Als bij wonder bleef het projectiel steken in zijn kaakbeen, en miste de kogel de binnenste halsslagader. Sisak, die meteen na de feiten geklist werd in de omgeving van de Markt, nam de schuld aanvankelijk op zich. Ze hadden hun kleren verwisseld. Sisak wou het schot op zich nemen “omdat mijn broer twee kindjes had.” Maar in zijn tweede verhoor gaf hij toe dat het zijn broer was die had geschoten, hijzelf zou niet op de hoogte zijn geweest van het wapen. Sisak kreeg in Brugge vier jaar cel, zijn broer die het schot loste tien jaar.

Uitlokking

Beiden gingen in beroep om een straf met uitstel te vragen. Volgens de advocate van Karen maakte Mogharrab in zijn taxi een beweging waardoor hij zich bedreigd voelde, en een schot loste. “Hij dacht zelfs niet dat hij hem geraakt had.” Ook Sisak vraagt een straf met uitstel. Volgens zijn advocaat is er sprake van uitlokking door de eerdere vechtpartij aan het station. “Het was natuurlijk een domme beslissing om er achter te rijden. Maar dit heeft hij niet gewild. Toen hij zijn broer zijn wapen zag trekken riep hij nog ‘doe het niet!’.” Maar de procureur-generaal vindt beide broers even schuldig aan poging tot moord. “Bruge la Morte is een roman van Rodenbach uit het symbolisme. Maar voor meneer Mogharrab was Bruge la Morte bijna realiteit geworden! Dit zijn twee sjarels die denken dat Brugge de Far West is! Vanop één meter afstand werd door het ruitje geschoten om meneer af te maken met een nekschot!”

Gerechtigheid

De bewering dat Sisak S. dit niet gewild heeft, vindt hij ongeloofwaardig. “Wat dacht hij anders nadat zijn broer ging doen na een georganiseerde klopjacht en het klemrijden? Dat hij hem een boeket bloemen ging geven?” Hij vraagt voor hen beide tien jaar cel. Advocaat Luc Arnou, die het slachtoffer bijstaat, gaat nog een stap verder: “Men wou hem pakken! Sisak werd gekleineerd, gepakt op zijn ego en dus moesten ze hem terugpakken. Hij signeerde zelfs de daad. In de ruit van de wagen stonden de letters S.S. (Sisak S. nvdr.) geschreven. Het was dus duidelijk een gezamenlijke actie!”

Mohammad Mogharrab gaf aan het hof enkel mee dat hij gerechtigheid wil. “Dit en niks anders!”. Terwijl Sisak S. zich aansloot bij zijn advocaat, wou Karen S. enkel nog nog kwijt dat hij die dag zichzelf niet was. “Ik had toen geen controle over mezelf. Ik was toen Karen niet. Ik heb er spijt van!” De uitspraak valt op 22 maart. (OSM)