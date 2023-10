Broers die politie beschuldigden van geweld blijven slagen aan agenten ontkennen: “Wij hebben niks misdaan!”

Twee Brugse broers vragen in beroep de vrijspraak voor weerspannigheid, lasterlijke aangifte en opzettelijke slagen aan een politieagente. “Er werd ongeorganiseerd aan hen getrokken”, meent hun advocaat.

Op 23 januari 2021 jaar liepen T.D. (25) en zijn broer L.D. (21) samen met een vriend uit Londen door het Koningin Astridpark in Brugge. Net op dat moment voerde de politie een actie uit tegen drugs en overlast. Vijftig fouilles verliepen zonder incidenten, maar bij de broers liep het mis. De agenten vroegen de identiteitskaart van de broers en wou ook tot een fouille overgaan bij L.D. Die haalde zijn gsm boven en begon alles te filmen. Een agent vroeg om hiermee te stoppen en nam het toestel af om met de fouille te starten. Toen L.D. dit terugnam en naar zijn broer gooide, gingen de poppen aan het dansen.

In totaal zeven agenten gingen tot arrestatie van de broers over, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Een vrouwelijke inspecteur werd naar eigen zeggen omvergeduwd door T.D. en zou daarbij een polsbreuk hebben opgelopen. Maar volgens de broers gebruikten de agenten buitensporig veel geweld. Ze dienden daarom een klacht in bij het Comité P. T.D. deed ook aangifte bij de politiezone Damme/Knokke-Heist wegens slagen door de politie. Verder verspreidde hij ook beelden van de interventie via Instagram en met de hashtag I can’t breathe. De twee kregen elk een werkstraf van respectievelijk 100 en 46 uur, maar gingen in beroep.

Coronacrisis

Volgens hun advocaat werd ongeorganiseerd aan hen getrokken, maar waren ze absoluut niet weerspannig. “Mijn cliënt heeft ook de armen gespreid, en daarbij zonder opletten één van de agenten geraakt, maar zonder het opzet hem te willen slaan.” Omdat de agenten ook mondmaskers droegen, vindt de advocaat ook niet dat de privacy-regels geschonden zijn. “Ze waren onherkenbaar, dus het filmpje moet op internet worden gepost.”

Maar de procureur-generaal is het daar niet mee eens. “Maar liefst zeven agenten waren nodig en dan nog konden ze jullie niet vloeren. Jullie hebben jullie gedragen als een bende gefrustreerde eikels! Op die manier gaat het makkelijk van het bankje in het Astridpark naar het beklaagdenbankje in het hof van beroep!” Anderzijds is hij wel akkoord met de werkstraffen. Door de coronacrisis was het restaurant van de broers net over kop gegaan. “Ik begrijp dat dit een frustrerende periode was, vandaar dat ik kan akkoord gaan met een werkstraf.” Beide broers blijven echter volhouden dan ze iets hebben misdaan. “Wij hebben altijd respect getoond voor de politie. Wij hebben niks verkeerds gedaan!” Uitspraak 25 oktober. (OSM)