Broers die politie beschuldigden van buitensporig geweld krijgen zelf werkstraf voor weerspannigheid en slagen

Twee Brugse broers hebben van de rechter een werkstraf gekregen voor weerspannigheid. De oudste werd ook schuldig bevonden aan opzettelijke slagen aan een politieagente en het verspreiden van beelden van het incident. De twee beweren dat de politie zélf buitensporig geweld tegen hen gebruikte.

Op 23 januari vorig jaar liepen T.D. (23) en zijn broer L.D. (19) samen met een vriend uit Londen door het Koningin Astridpark in Brugge. Politieagenten die een actie uitvoerden tegen drugsoverlast, vroegen hun identiteitskaart en wou ook een fouille uitvoeren bij L.D. Die haalde evenwel zijn gsm boven en begon alles te filmen. Een agent vroeg om daarmee te stoppen en nam het toestel af om met de controle te starten. Maar toen L.D. dit terugnam en naar zijn broer gooide, gingen de poppen aan het dansen.

In totaal zeven agenten gingen tot arrestatie van de broers over, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Een vrouwelijke inspecteur werd omvergeduwd door T.D. en liep daarbij een polsbreuk op. De broers beweerden dat de agenten buitensporig geweld gebruikten en dienden klachten in bij het Comité P en de politiezone Damme/Knokke-Heist. Die zijn nog hangende. T.D. verspreidde ook beelden van de interventie via Instagram en met de hashtag “I can’t breathe”.

Agenten herkenbaar

Een intern onderzoek wees intussen uit dat de arrestatie binnen de grenzen van de wet verliep. “Als de politie je controleert, moet je dat ondergaan”, stelde procureur Jochen van Aalst. “Als de beklaagden het bevel van de politie hadden opgevolgd, dan zaten we hier vandaag niet.” De procureur tilde er ook zwaar aan dat de agenten niet onherkenbaar werden gemaakt in de verspreide beelden.

Van Aalst vroeg een werkstraf voor de broers, terwijl de verdediging voluit voor de vrijspraak ging. “Toen de jongste broer geboeid was, sprong het hele politieteam op de oudste”, pleitte meester Dieter De fauw. “Het was als een vleeshoop in de jeugdbeweging. Dat was zeer onprofessioneel. Mijn cliënt ontkent met klem dat hij de agente opzettelijk duwde.”

Fikse schadevergoeding

Volgens meester Virginie Cottyn was ook geen sprake van weerspannigheid. “Dit zijn brave jongens met een blanco strafblad”, stelde ze. “Ze voelden zich behandeld als gespuis terwijl de oudste broer die dag gewoon zijn vroegere restaurant Pomperlut aan zijn Britse vriend wou tonen.”

De rechter was evenwel een andere mening toegedaan en gaf T.D. 100 uur werkstraf voor weerspannigheid, slagen en verspreiding van de beelden. Zijn jongere broer werd enkel schuldig bevonden aan weerspannigheid en kreeg 46 uur werkstraf. Voor lasterlijke aangifte werden ze allebei vrijgesproken. De agente die gewond raakte, kreeg ruim 2.000 euro schadevergoeding toegekend. Zes andere agenten kregen in totaal 2.770 euro toegekend. Aan de politiezone Brugge moeten de broers 500 euro betalen wegens imagoschade. (AFr)