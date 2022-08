Broers aangehouden voor poging tot oudermoord in Houthulst: “dit hebben ze nooit gewild”

De twee broers die woensdagavond betrokken raakten bij een vechtpartij met hun 51-jarige vader in Houthulst zijn beiden aangehouden voor poging tot oudermoord. Dat besliste de onderzoeksrechter in Ieper gisterenavond. “We vragen onderzoek naar de aanleiding want mijn cliënt had nooit de bedoeling om zelfs maar ruzie te maken, laat staan te steken”, zegt advocaat Jasper Bolle namens de 25-jarige D.A.

De twee broers, de 23-jarige S.A. en de 25-jarige D.A., reden woensdagavond om 18.30 uur naar de ouderlijke woonst in de Ooststraat in Houthulst. Aan de voordeur aan de zijkant van het huis belden ze aan waarna vrijwel meteen een zware discussie ontstond met hun vader, de 51-jarige T.A. Dat escaleerde bijzonder snel, ondanks dat een vriend des huizes tussenbeide probeerde te komen.

Het eindigde in een gevecht waarbij T.A. meermaals gestoken werd met een Rambo-mes met een lemmet van 20 centimeter. De man kreeg onder andere messteken in de borst, buik en bil en verloor veel bloed. Hij is intussen terug bij bewustzijn en herstelt in het ziekenhuis.

Totaal niet agressief

Beide broers lieten zich woensdagavond gewillig arresteren door de politie. Ze werden donderdag urenlang ondervraagd. Eerst door de politie, ’s avonds door de onderzoeksrechter in Ieper.”

“Die liet beiden aanhouden voor poging tot oudermoord, ondanks dat D.A toegaf als enige te hebben gestoken. Hij woonde tot voor kort nog bij zijn ouders. “Maar daar is hij zelf vertrokken, na aanhoudende ruzies”, zegt zijn advocaat Jasper Bolle.

“Het is zelfs zo dat mijn cliënt al een moeilijke thuissituatie met zijn vader kent van zijn prille jeugd. Woensdagavond trokken ze naar daar met de bedoeling om een huissleutel af te geven. Het was nooit de bedoeling om ruzie te maken, nooit.”

“Mijn cliënt werkt al zes jaar vast en is politioneel helemaal niet gekend. Hij is totaal niet agressief. We vragen dus onderzoek naar de reden waarom het daar zo snel uit de hand is gelopen.”

Nooit willen ruzie maken

Volgens de advocaat is alles snel uit de hand gelopen. “Het was nooit de bedoeling om te steken, zelfs niet om ruzie te maken. We betwisten dan ook de kwalificatie want het is duidelijk dat D.A. zijn vader nooit wilde doden. Zijn gedachten gaan uit naar de mensen voor wie hij op komt”, besluit meester Bolle.

Dat zou dan wellicht zus K. zijn. Zij had eerder op woensdag een aanvaring met haar vader na een ruzie over zijn kleinkind. Toen ze daarover vertelde tegen haar broers reden die ’s avonds naar hun vader. Volgens hen enkel met de bedoeling om volledig te breken.

Ook jongste broer aangehouden

Ook de jongste broer werd dus aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook die kwalificatie is poging tot oudermoord, alhoewel S.A. volgens het onderzoek niet gestoken zou hebben. S.A. verklaarde dat hij niet wist dat zijn oudere broer een mes bij zich had.

“Hij heeft dit nooit gewild en is erg geschrokken dat het zo uit de hand is gelopen”, zegt zijn advocaat Jorn Verminck. Beide broers verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Ieper.

(JH)