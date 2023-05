Bredenaar randt zesjarig meisje aan voor ogen van eigen zoontje

Een 48-jarige Bredenaar moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor aanranding van een zesjarig meisje. Het openbaar ministerie stelt een voorwaardelijke straf voor.

Op 19 december 2021 was het slachtoffer met haar mama en broertje op bezoek bij het gezin van de beklaagde in Bredene. Op een bepaald moment trok de veertiger naar boven waar de kinderen aan het spelen waren. Voor de ogen van haar broertje en zijn eigen zoontje betastte hij het meisje in haar kousenbroek. Het slachtoffer vertelde meteen alles aan haar mama, die vertrok en de politie verwittigde. De beklaagde had zwaar gedronken en herinnerde zich naar eigen zeggen niets meer.

De man kwam vrij onder voorwaarden en die leefde hij na. Omdat hij nog een blanco strafblad heeft stelde de procureur een voorwaardelijke bestraffing voor. De man betwistte de feiten niet. “Zijn zoon heeft de feiten bevestigd en hij zou daar niet over liegen”, pleitte advocate Liesbeth Tommelein. “Hij heeft het niet bewust gedaan. Van een diepgaande problematiek is hier geen sprake. Dat blijkt duidelijk uit het psychiatrisch verslag.”

Nog voor de start van het proces betaalde beklaagde een schadevergoeding aan de ouders van het meisje. “Ik wou dat ik vandaag antwoorden zou kunnen geven maar ik herinner mij nog altijd niets”, stelde hij. “Het slachtoffer vraagt zich wellicht af wat ze kon doen om de feiten verhinderen, maar ik ben hier de enige schuldige.” De uitspraak volgt op 12 juni. (AFr)