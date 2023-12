Bredenaar ontkent messteek in buik bovenbuur, maar advocaat slachtoffer is formeel: “Hij wou mijn cliënt vermoorden”

Tijdens een zware ruzie over drugs kreeg een Bredenaar in september vorig jaar een keukenmes in de buik. Volgens het slachtoffer probeerde zijn onderbuur – en dealer – hem te vermoorden, maar Boudjemaa A. ontkent dit met klem. “Hij verweerde zich enkel, en uit wettige zelfverdediging”, aldus zijn advocaat.

Het slachtoffer kocht af en toe cannabis bij zijn Marokkaanse onderbuur Boudjemaa A. in een appartementsgebouw in Bredene. Maar op 12 september vorig jaar besloot de verstandelijk beperkte man cannabis aan te schaffen bij zijn bovenbuur. Dat viel bij A. evenwel niet in goede aarde. Volgens het slachtoffer stond A. hem daarom met een keukenmes op te wachten toen hij terugkeerde naar zijn appartement.

Over wat zich daarna afspeelde lopen de versies uiteen. Het slachtoffer rende naar eigen zeggen naar buiten waarop A. hem achterna kwam en met het mes in de buik stak. “Daarna nam hij mijn cliënt ook nog in een wurggreep, tot twee buren tussenbeide kwamen”, stelde advocaat Daniël Crabeels. “De beklaagde veranderde zijn versie van de feiten meermaals, maar voor mij was dit duidelijk een poging tot moord. Hij mag van geluk spreken dat mijn cliënt het overleefde.”

Forse schadevergoeding

Meester Crabeels vroeg een totale schadevergoeding van 17.000 euro. “Mijn cliënt heeft naast een groot litteken ook een zwaar trauma opgelopen. Hij dacht dat hij dood zou gaan en durft amper nog buiten te komen. Intussen kwam hij de beklaagde al eens tegen op de fiets. Die riep toen dat hij mijn cliënt nog eens ging steken.”

Procureur Frank Demeester hield een bloemlezing uit het uitgebreide strafregister van Boudjemaa A., die al sinds 1991 de veroordelingen voor drugs en diefstallen aaneenrijgt. Hij vroeg een effectieve celstraf voor A., die momenteel opnieuw achter tralies zit op verdenking van diefstal. “Zijn DNA zat op het mes”, stelde hij. Demeester hield het wel op poging tot doodslag. Zonder voorbedachtheid dus.

De verdediging ging opmerkelijk genoeg voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënt had een mes vast, maar liet dit vallen toen het slachtoffer hem tegen de grond sloeg”, pleitte de advocate van A. “Hij heeft zich vervolgens verweerd, uit wettige zelfverdediging. Wie er stak weten we niet, maar het was alvast mijn cliënt niet. Het mes werd trouwens pas ’s anderendaags door de bovenbuur teruggevonden in een berghok.”

De rechtbank doet uitspraak op 17 januari. (AFr)