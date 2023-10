Bredenaar (46) wordt betrapt met ruim 26.000 beelden van kindermisbruik: drie jaar voorwaardelijke celstraf

Een 46-jarige man uit Bredene heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor bezit en verspreiding van kinderporno. Bij een huiszoeking werden liefst 26.346 foto’s van kindermisbruik aangetroffen.

Eind juni vorig jaar vielen speurders binnen in de woning van B.D. nadat het Amerikaanse gerecht had vastgesteld dat er vanop zijn computer beelden van kindermisbruik waren verspreid. De Bredenaar bleek te beschikken over liefst 26.346 foto’s en 140 video’s van kinderpornografische aard. Hij werd opgepakt en zat 2,5 maand in voorhechtenis.

Onderzoek wees uit dat B.D. een vijftigtal beelden had geüpload in de cloudapplicatie Google Drive. Daarin zag de rechter evenwel geen verspreiding. De beklaagde maakte zich anderzijds wél schuldig aan verspreiding van dubieuze beelden via het uitwisselingssysteem BitTorrent.

De verdediging stuurde met succes aan op probatievoorwaarden. De beklaagde beschikte nog over een blanco strafblad. Hij moet onder meer zijn drugsprobleem aanpakken en kreeg ook een gokverbod opgelegd. Bovendien is hij voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)