Bredenaar (21) die zestiger in wurggreep nam krijgt alsnog tien maanden effectieve celstraf

Een jongeman uit Bredene heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden effectieve celstraf gekregen voor slagen aan een zestiger. Dylan K. (21) kreeg die straf in maart vorig jaar met uitstel opgelegd, maar hij lapte de voorwaarden aan zijn laars.

Op 21 juni 2020 waren K. en zijn vriendin omstreeks 6 uur ’s ochtends op weg naar hun toenmalige woning in Blankenberge. Ze kregen zwaar ruzie waarop een 66-jarige man, die zijn hond aan het uitlaten was, tussenbeide kwam. K. gaf de man meteen enkele rake klappen en nam hem in een wurggreep. “Ik was geschrokken van zijn hond”, verklaarde hij achteraf.

Doodsbedreigingen

Het parket kwalificeerde de feiten aanvankelijk als poging tot doodslag, maar dat werd later afgezwakt tot slagen. K. stond ook terecht voor doodsbedreigingen aan het adres van de politiemensen die hem kwamen arresteren. In maart vorig jaar kreeg hij tien maanden voorwaardelijke celstraf. Hij kwam evenwel meermaals niet opdagen bij zijn justitieassistent, waarna het parket begin januari vroeg om zijn voorwaarden in te trekken.

K. kwam als vijftienjarige al in contact met het gerecht en in 2020 kreeg hij 100 uur werkstraf omdat hij in Blankenberge de neus, kaak en oogkas brak van een man die hij ten onrechte verdacht van slagen aan zijn vriendin. (AFr)