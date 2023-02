Brandweer en politie snellen ter hulp na vermeend ontploffingsgevaar in Roeselare

“Het gaat hier allemaal ontploffen.” Met die onheilspellende melding belde een man woensdagnamiddag aan bij zijn buren uit de Mandeldreef in Roeselare. Al snel bleek de man vooral met psychische problemen te kampen.

Ook bij de hulpdiensten liep de verontrustende melding van de bewoner binnen. Politie en brandweer namen geen risico en snelden ter plaatse in de veronderstelling dat er sprake was van een gaslek. Onderzoek ter plaatse in de woning van de man maakte duidelijk dat er geen gevaar was. Een ambulance bracht de man uiteindelijk naar het ziekenhuis voor verzorging en behandeling. Enkele maanden geleden werden de hulpdiensten al eens opgetrommeld na een gelijkaardige melding. (LSi)