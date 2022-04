Brandstichter riskeert vijf maanden cel voor karatetrap aan politieman in Oostende

Een 31-jarige Syriër uit Oostende riskeert in de Brugse rechtbank vijf maanden celstraf voor slagen aan een politieman, die niet in functie was.

Op 13 juni vorig jaar was het slachtoffer er getuige van hoe een man een drankblikje uit zijn fout geparkeerde wagen gooide op de parking voor het Oostendse stadhuis. De agent was niet aan het werk maar besliste toch om het slachtoffer aan te spreken op zijn gedrag. “Toen hij terug naar zijn wagen liep stormde de beklaagde als een razende op hem af en gaf hem prompt een karatetrap”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

Het slachtoffer kon de trap deels afwenden waardoor de gevolgen beperkt bleven. Nog geen maand na de feiten belandde de beklaagde, Bashar E., in de cel voor brandstichting in een caravan in Oostende. Hiervoor kreeg hij eind vorig jaar al achttien maanden celstraf met uitstel. Voor zijn huidige proces kwam E. niet opdagen maar tijdens zijn verhoor ontkende hij met klem dat hij een karatetrap zou hebben uitgedeeld. De rechter doet uitspraak op 12 mei. (AFr)