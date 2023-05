Bpost dient klacht in na vandalisme aan pakjesautomaat in Koekelare: “Enkele duizenden euro’s schade”

Nadat vandalen zaterdagnacht zwaar vandalisme pleegden op een pakjesautomaat van bpost in Koekelare, heeft het bedrijf klacht ingediend bij de politie. “De schade werd intussen hersteld, maar bedroeg snel een paar duizend euro. Zoiets tolereren we niet en daarom dienden we klacht in”, zegt Fanny Mindombe van bpost. De politie onderzoekt camerabeelden.

Vandalen vernielden afgelopen weekend de pakjesautomaat van bpost die zich op de parking van de Delhaize bevindt in de Ringlaan in Koekelare. Dat werd zondagochtend vastgesteld. Maar intussen is ook duidelijk geworden wanneer de feiten zich precies hebben voorgedaan. “Het moet gebeurd zijn om 2.55 uur ’s nachts”, zegt Fanny Mindombe van bpost. “Dan kregen we immers melding van het systeem dat de pakjesautomaat offline was gegaan. Toen een technicus zondagochtend langsging om te bekijken wat het probleem was, werd het vandalisme vastgesteld.”

Fuifgangers

Er werd snel met een beschuldigende vinger gewezen naar fuifgangers die ’s nachts de Flappy fuif van de KLJ bezochten. Die werd gehouden in een loods in de Atlasstraat en dat ligt vlakbij. Alhoewel nog niet vaststaat dat het om fuifgangers ging, excuseerde KLJ zich wel al. “Onze excuses voor de veroorzaakte overlast door enkele individuen afgelopen zaterdagnacht”, zegt de KLJ. “Wij proberen steeds alles in het werk te stellen om de overlast tot een minimum te beperken, door het voorzien van voldoende security en parkeerwachters. Echter is het quasi onmogelijk om het volledige terrein rond de fuif continu op te volgen. Spijtig genoeg verprutsen enkele individuen het beeld van de jeugd en ons evenement.”

De organisatoren van de fuif genieten nochtans een uitstekende reputatie en zorgen er elk jaar voor dat bijvoorbeeld de opkuis van de fuif snel verloopt. Dit jaar waren er volgens de politie evenwel enkele kleinere incidenten.

Duizenden euro’s schade

Bpost heeft intussen beslist om klacht in te dienen tegen onbekenden. “We bekijken altijd of we aangifte doen van feiten, maar in dit geval was het vandalisme te flagrant”, zegt Fanny Mindombe van bpost. “De schade bedraagt een paar duizend euro en dat is niet niks. Zoiets kunnen we niet tolereren. Een technicus was zondag bezig om de schermen te vervangen en de automaat te controleren. Goed nieuws is dat er geen enkele locker werd opengebroken en er dus geen pakjes gestolen zijn. Sinds zondagavond laat is de automaat ook terug operationeel. We hopen dat de politie de dader kan vinden.”

Politiezone Polder is alvast bezig met het onderzoek. “Er worden camerabeelden bekeken, maar de automaat staat net uit het zicht van een vaste camera. Maar andere camera’s in de buurt kunnen mogelijk wel leiden naar de daders.” De politie bevestigt ook de aangifte van bpost. (JH)