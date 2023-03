Boete en voorwaardelijke celstraf voor vader na slagen aan zoontje en dochtertje

“Papa ligt veel in de zetel, drinkt veel en geeft mij en mijn broertje slagen.” Dat kreeg de directeur van een Kortrijkse basisschool van een leerlinge te horen. Na onderzoek door de politie moest de 39-jarige man uit Kortrijk zich voor de strafrechtbank verantwoorden. Ondanks zijn blijvende ontkenning kreeg hij toch een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een boete van 208 euro.

Het meisje en haar broer herhaalden hun verklaringen tijdens een audiovisueel verhoor, zoals hoort bij minderjarigen. “Papa sloeg eens met een laptop op mij waardoor een tand is losgekomen”, klonk het. Of nog: “Hij dreigde dat hij mij eens zou doodslaan.” De vader was daar niet mee akkoord.

“Ik heb de kinderen nooit geslagen en doe er alles voor om hen een goede opvoeding te geven”, vertelde hij aan de rechter. “Het is mijn moeder die alles in scène heeft gezet.” Een brief van het ondertussen 11-jarig meisje, waarin staat dat ze moest liegen van oma, ondersteunde zijn vraag tot vrijspraak. Tevergeefs. (LSi)