Blowjob op perron van het Brugse station levert tien maanden celstraf op

Een vrouw uit Zaventem en haar vriend uit Blankenberge zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan exhibitionisme, openbare dronkenschap en weerspannigheid. D.B. (32) gaf haar partner J.M. (37) een blowjob op het perron van het Brugse station, maar dat eindigde niet bepaald met een hoogtepunt.

Op 22 februari zorgden D.B. en J.M. ’s avonds voor moeilijkheden in een van de handelszaken in het station van Brugge. De spoorwegpolitie kwam ter plaatse en stelde vast dat het duo dronken was. Wanneer hen gevraagd werd om zich te identificeren stelden de twee zich verbaal agressief op en begonnen ze de agenten te schofferen. Omdat J.M. hen ook fysiek bedreigde werd hij in de boeien geslagen.

Een uur voor de interventie had het koppel zich ook al op een andere manier laten opmerken in het station. De onderstationschef was er immers getuige van hoe D.B. haar partner oraal bevredigde in een wachthuisje op het perron.

De twee werden bestuurlijk aangehouden en meegenomen naar het politiekantoor. Maar nog steeds was het koppel niet bedaard. Tijdens de fouillering probeerde J.M. de agenten aan te vallen met zijn broeksriem. Hij probeerde ook nog een busje pepperspray af te nemen en vernielde het plexiglas van een celdeur en de verlichting.

In hun cel vroegen J.M. en D.B. medische bijstand. De vrouw maakte daarvan gebruik om uit haar cel te proberen ontsnappen. Ze trapte twee keer naar een agent en probeerde zijn wapenstok te bemachtigen.

Tijdens hun verhoor ontkenden de twee met klem dat er sprake was van orale seks, maar de onderstationschef was formeel: de vrouw zat op haar knieën met haar gezicht naar het kruis van haar vriend terwijl die laatste zijn handen op haar hoofd legde.

De beklaagden kwamen niet opdagen voor hun proces. D.B., die nog een blanco strafblad had, kreeg tien maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 208 euro, eveneens met uitstel. J.M., die eerder al veroordelingen opliep voor diefstal, slagen en verkeersinbreuken kreeg tien maanden effectieve celstraf en een effectieve geldboete van 400 euro.

In een tweede dossier kreeg J.M. bovendien nog eens drie maanden effectief opgelegd voor verboden wapendracht. Begin dit jaar werd hij aan het station in Blankenberge in beschonken toestand aangetroffen met een werpmes in zijn achterzak. (AFr)