Blankenbergenaar met “psychopathische karaktertrekken” krijgt twintig maanden cel voor partnergeweld

Een 36-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twintig maanden effectieve celstraf gekregen voor zware feiten van partnergeweld. Volgens de gerechtspsychiater vertoont de man psychopatische karaktertrekken.

Na twee verontrustende meldingen trok de politie in de nacht van 22 op 23 november vorig jaar naar een appartement in Blankenberge. In de badkamer troffen ze een vrouw aan met een buil op het hoofd. Ook S.B. was aanwezig. De vrouw had hem enkele weken eerder in huis genomen maar had die dag gezegd dat hij terug moest vertrekken. Volgens het slachtoffer was hij hierop ontploft en had hij haar een duw gegeven waardoor ze met haar hoofd tegen de deur was beland. “Als ik in de gevangenis beland, zal je je kind nooit meer terugzien en steek ik je huis in brand”, zou hij daarbij hebben geroepen.

Meester-manipulator

Toen een vriendin langskwam kon het slachtoffer geluidloos “help me” uitbrengen waarna ze de politie verwittigde. Volgens het slachtoffer had S.B. haar in het appartement opgesloten door de sleutel af te kraken, maar dat bleek niet het geval. De gerechtspsychiater was niet mals voor de dertiger, die tussen 2019 en 2021 liefst 32 processen-verbaal opliep. “Hij is een meester-manipulator en gewiekste oplichter met psychopatische karaktertrekken”, stelde hij in zijn rapport. Zelfs zijn eigen moeder kon amper iets positiefs over S.B. zeggen.

Twintig veroordelingen

S.B. liep eerder al twintig veroordelingen op, waarvan vijf correctionele voor onder meer intrafamiliaal geweld, drugs, wapens en poging doodslag. Voor zijn recentste proces kwam hij niet opdagen. De procureur vroeg vijf jaar cel, maar de rechtbank hield het op twintig maanden. De man zit al bijna zeven maanden in de cel. (AFr)