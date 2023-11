Blankenbergenaar (71) krijgt twee jaar voorwaardelijke celstraf voor “ruilhandel” met kinderporno

Een 71-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor verspreiding van kinderporno. G.G. wisselde via WhatsApp beelden uit van naakte jonge meisjes. Naar eigen zeggen ging het om een soort ruilhandel.

Het gerecht kreeg de zeventiger in het vizier tijdens een Antwerps onderzoek naar een man die dubieuze beelden uitwisselde via chats op WhatsApp. Een van de betrokken gsm-nummers werd gelinkt aan de beklaagde, die in totaal acht afbeeldingen en een video van naakte, minderjarige meisjes in een seksuele context had verspreid.

Op 3 februari vorig jaar viel de politie binnen in de woning van G.G. in Blankenberge. Onderzoek van zijn smartphone wees uit dat de man al sinds april 2020 via WhatsApp kinderpornografische beelden uitwisselde met diverse contactpersonen. Het ging in totaal om 157 foto’s en 24 video’s van strafbare aard.

Tijdens zijn verhoor door de politie en de onderzoeksrechter verklaarde de beklaagde dat het eigenlijk om een vorm van ruilhandel ging. Op zijn proces bekende de man de feiten maar zijn advocaat drong met succes aan op een voorwaardelijke straf. G.G. moet zich onder meer laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. De man is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)