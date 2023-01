Bijna vijf jaar na overlijden Fiona (8) staat Oostendse huisarts terecht voor onopzettelijke doodslag

Een 34-jarige huisarts uit Oostende ontkent voor de Brugse strafrechtbank met klem dat ze een inschattingsfout maakte die bijna vijf jaar geleden tot de dood heeft geleid van de achtjarige Fiona. Het Oostendse meisje kwam twee dagen na een consultatie bij S.V. om het leven door een combinatie van een longontsteking en een bacteriële infectie. “Ze vertelde ons dat het maar een griepje was”, zucht mama Ylbere (37). “We willen dat ze haar fout erkent.”

Omdat de website van haar huisarts aangaf dat er geen plaats meer was trok de zieke Fiona op 7 maart 2018 met haar moeder naar de spoeddienst van het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Daar werd vastgesteld dat het meisje koorts maakte door griep. “De volgende keer ga je voor zoiets naar de huisarts”, kreeg de moeder mee als advies. Omdat het meisje steeds zieker werd ging de moeder er op 12 maart mee naar de huisarts. Die bevestigde dat het om griep ging en schreef koortswerende medicatie voor. De situatie ging van kwaad naar erger en op 14 maart verloor Fiona het bewustzijn. Ze werd opnieuw naar de spoeddienst van het Serruysziekenhuis gebracht en van daaruit naar het UZ Gent, waar ze diezelfde dag overleed aan orgaanfalen door een combinatie van een longontsteking en een bacteriële infectie.

Volgens de moeder was huisarts S.V. blind voor de symptomen. Zo zou het meisje kortademig zijn geweest en uit de neus hebben gebloed toen ze op 7 maart langskwam. “Haar buik zat gezwollen en ze kon zelfs niet normaal meer stappen”, pleitte advocaat Walter Vansteenbrugge. “Fiona was epileptisch wat bij griep tot complicaties kan leiden. Maar ook daar werd geen rekening mee gehouden. Bovendien mat ze de bloedsaturatie niet. Had ze dat wél gedaan dan kon het meisje misschien nog gered worden. Het college van deskundigen heeft trouwens bevestigd dat ze een fout maakte. Maar van haar verzekeraar mag ze die niet toegeven.” Volgens Vansteenbrugge was het onderzoek eind 2020 al afgerond maar kwam de zaak nu pas voor de rechtbank door een indigestie aan vertragingsmanoeuvres vanwege de verdediging.

Onopzettelijke doodslag

Ook het openbaar ministerie is van oordeel dat S.V. in de fout ging. De procureur vroeg om haar te veroordelen voor onopzettelijke doodslag. “Het meisje kampte met autisme en kon niet spreken”, stelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. “Hierdoor kon ze niet aangeven waar ze last van had en dus had de beklaagde een verhoogde waakzaamheid aan de dag moeten leggen. De gerechtsdeskundigen stellen dat haar afwachtende houding hier niet verdedigd kan worden.” S.V. had het kind met andere woorden grondiger moeten onderzoeken of doorverwijzen naar een specialist. “Maar uiteraard heeft zij deze dramatische afloop niet gewild. In dit dossier zijn er enkele verliezers”, aldus nog de procureur, die de strafmaat overliet aan de rechtbank.

De verdediging ging voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënte heeft er alles aan gedaan om tot een correcte diagnose te komen”, pleitte de advocaat van S.V. “Ze heeft zich misschien vergist, maar dat is niet noodzakelijk een medische fout. De medische wetenschap is dan ook geen exacte wetenschap. Van een bloedneus, kortademigheid of een opgespannen buik was volgens mijn cliënte trouwens geen sprake. Een saturatiemeter voor kinderen had ze niet, maar zo’n toestel is dan ook niet verplicht voor een huisarts. Alle omstandigheden zaten tegen in dit dossier. De vrees van elke huisarts heeft zich hier voltrokken.”

Burgerlijke partij

De moeder en haar zus stelden zich burgerlijke partij in de zaak. “Het is ons niet om de centen te doen”, zucht mama Ylbere, die sinds de feiten verhuisde naar Diest. “We willen gewoon dat de dokter haar fout bekent. Ze vertelde ons dat het maar een griepje was en gaf Fiona een briefje mee voor school tot 14 maart. Maar in plaats van terug te keren naar de klas moesten we haar begraven.” Op het moment van haar overlijden was Fiona het enige kind van Ylbere. “Maar zeven maanden geleden beviel ik opnieuw van een dochtertje”, zegt ze. “Ze heet ook Fiona.”

Op het einde van de zitting kreeg S.V. nog even het woord. “Zelf moeder zijnde vind ik het verschrikkelijk wat er is gebeurd”, snikte ze. “Maar mocht deze situatie zich opnieuw voordoen zou ik op precies dezelfde manier handelen. Dit kon ik niet voorzien.” De rechtbank doet uitspraak op 27 februari. (AFr)