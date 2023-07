Bijlgooier en twee pitazaak-uitbaters aangehouden na zware vechtpartij in Heule

De drie mannen die maandag betrokken waren bij een zware vechtpartij in Heule, zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Een van hen gooide een bijl door het raam van de pitazaak van de twee anderen. Zij gingen de bijlgooier achterna en sloegen hem hardhandig in elkaar.

Zondagavond zouden de betrokkenen al ruzie met elkaar gehad hebben. De dag erop ontaardde die volledig en dat begon in een pitazaak in Sint-Eloois-Winkel, bij Ledegem. Twee van de verdachten, mannen van 26 en 22, baten daar hun zaak uit. De derde verdachte, een 32-jarige Roeselarenaar, gooide daar maandagvoormiddag een bijl door het raam.

Achtervolging

Vervolgens reed hij weg richting Heule, maar de twee anderen zetten de achtervolging in. Op de Plaats in Heule kwam het tot een botsing. Getuigen zagen hoe de Ledegemnaren daarop uit hun auto stapten en de bijlgooier hardhandig in elkaar sloegen en trapten. Hij raakte zwaargewond. De mannen hadden ook messen en boksbeugels bij.

De oorzaak van het dispuut is nog niet duidelijk. Het drietal moet later voor de raadkamer verschijnen, die over hun verdere aanhouding zal beslissen. (JF)