Bezoeker Waregem Wintert opgepakt na schot met alarmpistool

Aan de rolschaatspiste en de winterchalets van Waregem Wintert op de Markt heeft een bezoeker zondagavond een schot gelost met een alarmpistool. De 39-jarige man kon opgepakt worden. Er raakte niemand gewond.

In het Waregemse centrum is het dezer dagen volop kerst- en wintersfeer. De traditionele schaatspiste is vervangen door rolschaatspiste Rosie’s Roll-in, maar de winterchalets door en voor verenigingen zijn behouden. Zondagavond ontstond er ruzie die uitmondde in een vechtpartij.

Alarmpistool

Eén van de heethoofden leek aanvankelijk weg te gaan maar keerde kort nadien terug en loste een schot. Het bleek gelukkig maar om een alarmpistool te gaan. Toch tilt de politie en het gerecht er zwaar aan. Verdachte B.R. is opgepakt en verhoord. Daarna besliste het parket om de man voor de onderzoeksrechter te leiden. Het vraagt zijn aanhouding voor opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapendracht en bedreigingen met een wapen. (LSi)