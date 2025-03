Bewoonster van De Branding geslagen en gefilmd door jobstudente

In het onderzoek naar mensonterende behandeling van bewoners van een woonzorgcentrum in Oudenaarde zijn de speurders ook op verontrustende beelden uit een zorginstelling in Heule bij Kortrijk gestoten. Een van de vier gearresteerde verdachten, een 21-jarige vrouw die als jobstudente in De Branding werkte, gaf er een bewoonster een slag en filmde dat.

Het onderzoek, onder leiding van een onderzoeksrechter in Oudenaarde, start bij een eenvoudige diefstal in een woonzorgcentrum in Oudenaarde. Wanneer een verdachte gearresteerd wordt, een werknemer van de zorginstelling, lezen de speurders ook zijn gsm uit. De ervaren politiemannen vallen net niet achterover: op de gsm en in verschillende chatgroepen zijn filmpjes terug te vinden met schokkende beelden. Beelden die gemaakt zijn van bewoners in het woonzorgcentrum in Oudenaarde, maar ook elders.

Eén van die andere plekken blijkt De Branding in Heule bij Kortrijk, een zorginstelling voor meerderjarigen met een beperking. Het bewuste filmpje is gemaakt door de 21-jarige vriendin van de hoofdverdachte. Ook zij zit in de cel. Op de beelden is te zien hoe de jonge vrouw met een vlakke hand een slag geeft aan een bewoonster met een beperking en haar ook uitscheldt.

De Branding noemt de feiten bijzonder verwerpelijk. “Dit is heel erg schrijnend. Ze hebben een slachtoffer uitgekozen dat veel zorg nodig heeft en zelf niet in staat is om met de feiten naar buiten te komen. Het gaat om een vrouw van middelbare leeftijd. Haar ouders zijn onthutst en geschokt”, reageert gedelegeerd bestuurder Tim Vannieuwenhuyse bij VRT.

Momenteel zitten vier verdachten in de cel: de 18-jarige hoofdverdachte met wie het onderzoek begon, zijn 21-jarige broer die ook in het woonzorgcentrum werkte, zijn 21-jarige vriendin die in De Branding als jobstudente aan de slag was en een vriend. De vier worden verdacht van voyeurisme, diefstal en mensonterende behandeling.

Ondertussen heeft ook het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zich benadeelde partij gesteld in de zaak.