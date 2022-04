Bewakingsbeelden tonen brutale overval op bouwpromotor Bart Versluys

Er zijn straffe beelden opgedoken van de overval op bouwondernemer Bart Versluys afgelopen vrijdag aan zijn bedrijf in Oostende. Versluys werd toen beroofd van zijn horloge van 350.000 euro.



Op de beelden is te zien hoe twee mannen Versluys overvallen op het moment dat hij het bedrijf verlaat en in zijn auto wil stappen. Ze spoten peperspray in zijn ogen en werkten hem hardhandig tegen de grond.

Politie en parket onderzoeken de zaak. Versluys heeft een beloning uitgeloofd voor wie een gouden tip heeft.