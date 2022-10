Beveiligingsassistent krijgt werkstraf voor slagen aan gedetineerde

Een 38-jarige beveiligingsassistent is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 50 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Bij het instappen in de celwagen deelde de Ichtegemnaar twee klappen uit aan een gedetineerde. Het openbaar ministerie had zes maanden gevangenisstraf met uitstel gevorderd.

Na de zitting van de raadkamer moest het slachtoffer op 20 november 2020 door de Directie Beveiliging (DAB) van het Brugse gerechtsgebouw teruggebracht worden naar de Brugse gevangenis. De gedetineerde weigerde om plaats te nemen in de celwagen, waardoor de gemoederen verhit raakten. Op camerabeelden is te zien hoe een beveiligingsassistent vervolgens twee vuistslagen in de nek van het slachtoffer zou uitdelen.

“Buitensporig geweld”

“De reactie van beklaagde was buitensporig”, stelde procureur Saskia Schepens. “Het is eigen aan de job dat men zijn zelfbeheersing moeten kunnen bewaren.” Anderzijds werd wel rekening gehouden met de goede staat van dienst van de beklaagde. Na de feiten werd de beveiligingsassistent geschorst in afwachting van zijn proces.

De verdediging legde uit dat het slachtoffer al in het cellencomplex voor problemen zorgde, bijvoorbeeld door te weigeren om een mondmasker te dragen. De situatie verergerde nadat de raadkamer zijn aanhouding verlengd had. “Hij probeerde andere gedetineerden tegen het beveiligingspersoneel op te zetten en weigerde in te stappen”, aldus meester Jelle Dejaegher.

“Geoorloofd geweld”

Volgens de verdediging bleef het slachtoffer ook na een duw door een andere beveiligingsassistent tegenwerken. Daarom zou de beklaagde naar eigen zeggen met gebalde vuist in zijn nek geduwd hebben. Uiteindelijk moest de gedetineerde bij zijn handboeien in de wagen gesleurd worden.

Volgens meester Dejaegher werd enkel geoorloofd geweld gebruikt en moet zijn cliënt dus vrijgesproken worden. Daarbij werd opgemerkt dat het slachtoffer enkel lichte verwondingen opliep aan zijn pols. “Ik heb gehandeld uit veiligheidsoverwegingen. Het was een laatste prikkel om hem te doen instappen”, zei de beklaagde tevergeefs.