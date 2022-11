Betrapt op heterdaad tijdens familiedrama en toch spreekt rechter 78-jarige vrouw vrij

Een 78-jarige vrouw uit Pittem is vrijgesproken voor de moordpoging op haar echtgenoot in juni 2019. Volgens de rechter is het niet bewezen dat Brigitta H. haar man Georges een waterput wou in slepen en daarna zelf ook uit het leven wou stappen.

De feiten dateren van 19 juni 2019. De buren van Brigitta H. en Georges Blomme langs de Brugsesteenweg in Pittem sloegen alarm toen ze de vrouw in verwarde toestand aantroffen op haar oprit. Naast haar lag een bewusteloze Georges Blomme. Het deksel van de waterput even verderop stond open, in de put lagen de krengen van de twee honden van het koppel. Uit de eerste verhoren bleek dat Brigitta H. haar man in de waterput wou slepen en er daarna zelf ook in springen. Het koppel zou het leven niet meer zien zitten hebben, na financiële problemen en problemen met twee van hun kinderen.

Het parket besloot Brigitta H. te vervolgen wegens moordpoging en dierenverwaarlozing. “Georges was helemaal niet suïcidaal. Hij wou nog naar Spanje. Brigitta H. liegt tegen de sterren op”, verklaarde de procureur, die vijf jaar cel eiste voor de 78-jarige vrouw. Ook de twee dochters van het koppel waren ervan overtuigd dat hun moeder hun vader wou vermoorden. “Haar wil is wet. Het is een vrouw met narcistische en theatrale trekken. Ze is daar die dag door de buren op heterdaad betrapt en nog durft ze ontkennen”, pleitte advocate Nina Van Eeckhaut.

Brigitta H. zelf vroeg de vrijspraak. De advocaat van de vrouw wees erop dat Georges Blomme na zijn hospitalisatie terug bij haar is komen wonen. Volgens meester Kris Vincke wilde het koppel wel degelijk uit het leven stappen en zouden ze daarvoor die avond naar de spoorweg gaan. “Maar ze zijn beginnen drinken, Georges is onwel geworden en mijn cliënte heeft hem naar buiten gesleept voor wat frisse lucht. Ze wou hem niet doden”, klonk het. De rechtbank hecht nu geloof aan die uitleg en spreekt Brigitta H. vrij voor de moordpoging. Aan dierenverwaarlozing werd ze wel schuldig verklaard. Daarvoor gaf de rechtbank de gunst van de opschorting.