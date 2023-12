BEKIJK – “Als gerecht niets doet, zullen wij het wel doen”: ouders van slachtoffer (13) vechtpartij op school dienen klacht in; directeur maant aan tot kalmte

Een filmpje van een vechtpartij op de Prizma Middenschool in Lendelede ging deze week viraal, nadat een 13-jarige scholier door een medeleerling, ook 13 jaar oud, in elkaar werd geslagen. Het slachtoffer zit nu thuis in Hulste en de ouders dienden klacht in. Maar papa Dyango De Cuyper windt er geen doekjes om. “Als het gerecht niets doet, dan zullen wij het wel doen.” Directeur Rik Duchi predikt echter kalmte. “De vader had de jongen eerder al opgewacht, dat gooit enkel olie op het vuur.” In afwachting van de klassenraad van volgende week is de jongeman die de klappen uitdeelde al preventief geschorst.

(Opgelet: de video bevat harde beelden)



Prizma Middenschool Lendelede, waar je het eerste en tweede middelbaar kunt volgen, staat bekend als een familiale school. “Mijn zoon heeft er vorig jaar geen problemen gekend. Hij was eerder al vanuit een school in Tielt naar hier verhuisd, omdat hij daar ook al gepest werd”, vertelt papa Dyango De Cuyper. Tussen zijn zoon en de medeleerling die hem woensdag wel erg felle klappen uit deelde, zat het al eerder scheef. “Hij viseerde onze zoon meerdere malen. Ik heb hem daarover ook aangesproken.” Directeur Rik Duchi is daarvan op de hoogte. “Ook de mama is hier al binnen gestormd op school. De papa heeft de jongen aan gesproken op de parking aan school, maar ik vrees dat dit enkel olie op het vuur heeft gegooid.”

Papa Dyango bevestigt dat hij de jongeman benaderde. “Ik heb die gast gezegd dat hij mijn zoon met rust moest laten. In zijn reactie vroeg hij of ik misschien wel op kinderen wou slaan…” Feit is dat woensdag alle grenzen werden overschreden, de 13-jarige zoon werd brutaal in elkaar geslagen. “Hij weegt 70 kilogram, als je ziet hoe hij daar letterlijk tegen de grond wordt gemept, dat zijn geen tikjes die uitgedeeld worden. Hij zit nu thuis met een gescheurd trommelvlies en hij kon ook nauwelijks eten. Dat is de lichamelijke schade, mentaal is hij er natuurlijk een stuk erger aan toe.”

“Het recht in eigen handen nemen is hier niet de juiste oplossing” (directeur Rik Duchi)

In Prizma Middenschool kunnen ze dit voorval ook missen als kiespijn. “Wij toleren dit uiteraard niet in onze school. We wisten wel dat er problemen opdoken tussen de twee jongens. Ze zitten niet in dezelfde klas, maar volgden wel samen de technische vakken. De jongen die de slagen uitdeelde is nu preventief geschorst. Volgende week op de klassenraad valt de beslissing wat moet gebeuren. De specifieke voorgeschiedenis van de leerling ken ik niet, maar hij loopt pas sinds november school bij ons.”

Dat hij door de ouders van het slachtoffer met naam en woonplaats op sociale media wordt vermeld, betreurt de directeur ten zeerste. “Het recht in eigen handen nemen is hier niet de juiste oplossing.”