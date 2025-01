“Bekende geweldplegers moeten uitgaansverbod krijgen”: Elisa Meysmans trekt aan alarmbel nadat dochter Julie werd aangevallen in discotheek met oudjaar

Na geweldpleging op haar dochter Julie Reubrecht (19) in een bekende discotheek in het Kortrijkse, wil Elisa Meysmans een duidelijk signaal geven. “Mijn dochter werd nauwelijks geholpen door de politie toen ze met een fles toegetakeld werd. Nadat we haar zelf naar het ziekenhuis brachten, bleek ze onder meer een zware hersenschudding te hebben. Bekende geweldplegers, zoals hier het geval bleek te zijn, moeten een uitgaansverbod krijgen”, zegt ze.

De 19-jarige Julie Reubrecht uit Kortrijk vierde de overgang van oud naar nieuw in een grote en bekende discotheek in het Kortrijkse. Omdat haar moeder Elisa Meysmans zeker wou zijn dat alles goed zou verlopen, bracht ze haar met de wagen naar het feestadres. “En ik had ook al een taxi voor de terugweg bij het einde van het feest geregeld”, zegt Elisa, die in het dagelijkse leven sales director is bij een groot bedrijf.

Amokmaker

Wat een mooi feest moest worden is, volgens Elisa, uitgedraaid op een bijzonder traumatische en pijnlijke ervaring. “Het was al behoorlijk laat en mijn dochter zat in een hoekje te wachten op haar taxi. Er kwam een man naar haar toe die, naar we later vernomen van getuigen, bekend staat als een amokmaker in de Kortrijkse uitgaansbuurt. Hij begon drank over haar hoofd te gieten waarop mijn dochter duidelijk stelde dat de man daarmee moest ophouden. Daarop ging de man, naar volgens mijn dochter vertelde, even weg maar hij kwam terug en dit keer met een fles wijn bij. Met die fles sloeg hij zomaar op mijn dochter haar voorhoofd. Het begon bij haar te duizelen en ze draaide even weg.”

Niet aanstellen

“Uiteraard was ze bebloed aan haar hoofd daardoor”, gaat Julies moeder Elisa verder. “Julie probeerde een security-agent aan te spreken maar die luisterde blijkbaar maar half naar haar en zou enkel gezegd hebben dat ze zich niet zo moest aanstellen.”

“Sterk onder de indruk van het gebeuren is mijn dochter dan naar buiten gegaan om te zien of ze daar ergens politie kon aanspreken. Bij de eerste combi kreeg ze ook geen gehoor. Daarna sprak ze agenten aan bij een tweede combi en die schreven in de notities van haar smartphone dat ze haar gezien en gehoord hebben en ze raadden haar aan om naar het ziekenhuis te gaan.”

Geweldenaar aangewezen

“Maar een ambulance bellen voor haar, vonden ze blijkbaar niet nodig. Sterker nog: Julie had haar geweldenaar aangewezen aan de politie want hij liep haar buiten de discotheek nog te beledigen. Dat noopte de politie er niet toe hem even bij zich te roepen voor een verhoor.”

Julie is dan maar met de taxi naar het huis van de broer van haar moeder Elisa in Marke gegaan, gezien de afspraak was dat ze daar zou overnachten. “Ze had me intussen wel al gebeld om te vertellen wat er was gebeurd en dan ben ik ook naar haar gereden. We zijn dan samen naar het ziekenhuis geweest en daar bleek dat ze een hersenschudding had opgelopen, net als meerdere breuken in het gezicht, waaronder een neusbreuk. Mijn dochter slaapt nu constant en kan geen licht verdragen.”

Reactie politiezone VLAS

Bij de politiezone VLAS laat de woordvoerder weten dat ze er niet direct kunnen op reageren, maar dat de kwestie zal uitgezocht worden. En bij de betrokken discotheek was er niemand beschikbaar voor commentaar. Elisa gaat dinsdag aangifte doen bij de politiezone VLAS. “Ik denk toch dat de security in de betrokken discotheek én de politiediensten hier hun werk niet gedaan hebben. Met dit verhaal bekend te maken wil ik het signaal geven dat er nog steeds veel onveiligheid is in het uitgaansleven en dat dit moet veranderen. Zeker vrouwen en meisjes zijn niet veilig. Bekende geweldplegers, zoals deze bleek te zijn, zouden veel vlugger een uitgaansverbod moeten krijgen.”