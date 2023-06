Bejaarde man veroordeeld voor begluren minderjarige meisjes in zwembad van Ieper

Een 74-jarige Ieperling is donderdag veroordeeld voor het begluren van elfjarige meisjes in kleedhokjes van het stedelijk zwembad in Ieper. De betrokken ouders en meisjes krijgen een schadevergoeding.

De feiten gebeurden op 25 oktober vorig jaar. Volgens de procureur had de beklaagde vier elfjarige meisjes begluurd in de kleedhokjes. “De man is geïdentificeerd op basis van bewakingsbeelden. Het is tergend dat de beklaagde eerst de feiten ontkende, om ze daarna te minimaliseren”, sprak de procureur. “Ga weg, zeiden de meisjes, en toch bleef hij kijken. Hij toont geen schuldinzicht.”

Zwembadverbod

Het stadsbestuur vaardigde vanaf november zelfs een maximaal plaatsverbod van drie maand uit tegen de man. De procureur vorderde een gevangenisstraf van acht maanden en een boete. Een paar gezinnen stelden zich burgerlijke partij en vroegen schadevergoedingen van 500 euro voor de meisjes en 250 euro voor de ouders.

Traumatische ervaring

“Onze dochter is bang om die meneer daar weer tegen te komen.” Een vader wou dat de man niet meer zou zwemmen tijdens de schooluren. Een moeder brak uit in tranen. “Dit is een traumatische ervaring voor heel het gezin”, klonk het. “Onze dochter kon er een week niet van slapen, spreekt af dat iemand voor de deur staat en kiest een hokje aan de buitenkant van de rij kleedhokjes. Zelfs haar jongere zusje is nu al angstig om te gaan zwemmen en wil zich verkleden in een groepscabine in plaats van in een apart hokje. Dit kruipt in hun hoofd. Kinderen op die leeftijd mogen daar niet mee bezig zijn.”

“De beklaagde vond het niet meer dan normaal om op zijn knieën te kruipen en naar links en rechts te kijken”, aldus advocate Sophie Gruwez, die een ander gezin bijstond. “Uiteindelijk probeert hij zelfs de schuld van zich af te schuiven door te zeggen: als die meisjes mij gezien hebben, is het omdat zij kijken naar mij en die hokjes moeten maar niet zo gemaakt zijn. Het meisje was een echte waterrat, maar heeft nu angst. Ook de schooldirectrice was ervan aangedaan.”

Op 60ste leren zwemmen

Tijdens de pleidooien kreeg de man steun van zijn vrouw. “In de 14 jaar dat hij zwom, heeft hij nooit gegluurd”, sprak ze tot de rechter. Volgens zijn advocate leerde hij pas zwemmen op zijn 60ste. “Hij gaat graag met vrienden zwemmen rond 15 à 16 uur. Meestal is het dan niet te druk, buiten de aanwezigheid van scholen”, zei advocate Julie Podevyn.

Witte basketten

“Op die bewuste dag kleedde mijn cliënt zich om in een hokje, tot hij plots een tabaksgeur rook. Een vriend van hem ruikt zwaar naar sigaretten en mijn cliënt dacht dat hij aangekomen was. Hij besliste even op zijn knieën te gaan zitten en te kijken waar de geur vandaan kwam. Op zijn leeftijd is het niet zo makkelijk om snel weer recht te komen. Hij zag witte basketten, wist dat het zijn vriend niet was en wou direct terug opstaan. Blijkbaar hebben de meisjes hem opgemerkt, maar hij had zeker niet de intentie om vanonder de hokjes naar meisjes te kijken.”

Volgens Podevyn gaat de man door een zware periode. “Zijn vrouw is ernstig ziek: ze heeft een tumor in haar hoofd. Mijn cliënt is soms verstrooid. Op de camerabeelden is te zien hoe hij even in een ander hokje gaat uitblazen, om tot rust te komen omwille van de drukte. Hij wordt voor het eerst in zijn leven geconfronteerd met het gerecht. Het verbaast me dat geen minderjarigen zijn verhoord, maar enkel de ouders. Hun verklaringen lopen uiteen: sprong één meisje op een tafel of alle vier? Ze zouden geroepen hebben, maar mijn cliënt hoorde niets en er ontstond amper commotie in het zwembad. Wij vragen met vertrouwen de vrijspraak. Mijn cliënt gaat niet meer zwemmen, maar mist het.”

Kloppen

De rechter merkte op dat de beklaagde kon roepen naar zijn vriend of kloppen in plaats van onder de hokjes te kijken. De rechtbank veroordeelde hem donderdag tot een celstraf van 6 maand met uitstel. De betrokken ouders krijgen schadevergoedingen van 100 euro, de minderjarigen 250 euro. (TP)