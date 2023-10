Beernems koppel overvallen tijdens motorhometrip door Spanje: “Hij was duidelijk op geld belust”

Eddy Persyn en zijn vrouw Rolanda Zutterman uit Beernem trokken er opnieuw op uit met hun ‘Rolled motorhome’. Tijdens hun trip door Spanje werden ze in de nacht gewekt door een gewelddadige overvaller. De Spaanse man sloeg met een stokhet rechterzijraam van hunmotorhomestuk en bedreigde Eddy. “Hij was duidelijk op geld belust”, vertelt het koppel.

Na een zonnige dag in de Catalaanse stad Figueres, met onder andere een bezoek aan het Dali theatermuseum, vonden Eddy en Rolanda een plekop de camperplaats van de gemeente. Ze stonden er samen met een drietal andere motorhomes en genoten, met een bevriend koppel, van een aperitief met zicht op de ondergaande zon.

Slaan op het raam

“Op verschillende sites las ik dat er wel eens inbraken waren in de stad terwijl toeristen de stad bezoeken, maar daar zijn we op voorbereid”, legt Eddy uit. Omstreeks 1.15 uur werd het koppel gewekt door de claxon van een anderecamperdie snel wegreed. Eddy keek doorhet raam en zag dathet vriendenwaren, waarzeal enkele dagen mee optrokken,diesnel wegreden.“Niet veel later kwam een man met een stok naar onzemotorhome”, vertelt Rolanda. “Hij sloeg meteen op het rechterzijraam van onze camper. Dat lukte niet onmiddellijk, want om veiligheidsredenen lieten we een beschermende folie op onze ruiten leggen”, pikt Eddy in. “Na een tijdje slaagde hij er toch in de ruit stuk te slaan. Hij zag dat Eddy wou vertrekkenen ging dan naar de kant van de bestuurder. Hij telde in het Spaans af en bedreigde met de stok. Ik spreek een woordje Spaans enbegreepdat hij geld wilde”, voegt de vrouw toe.

Tegen een boompje

Tegelijkertijd probeerde Eddy de motorhome te starten om net als het bevriende koppel op de vlucht te slaan. “Alleenwas de verduistering nog toeop onze voorruit, ik kon dus niks zien”, gaat Eddy verder.

“Terwijl de man nog aan de deur hing, begon ik toch al te rijden in de hoop hem af te schudden. In onze vlucht botsten we nog tegen een klein boompje”, klinkt het. Middenin de actie slaagde Rolandaerinomde verduistering open te maken ende hulpdiensten te bellen, die hen naar een ziekenhuis in de buurt verwezen. Daar ontmoetten ze het bevriende koppel, met wie ze even laternaar hetpolitiekantoor reden. Drie uur lang deed het viertal hun relaas. Uiteindelijk bleek dat de politie nog die nachteen achttiental personenkon oppakken. Een Duits koppel washetzelfdelot beschoren. Zij hadden de man al eens bij de politie gesignaleerd. Later die nacht was hij teruggekeerd en had hij een steen door hun ruit gegooid. “Zowel mijn vrouw als de Duitsevrouw en ikmoesten de dader helpen identificeren”, vertelt Eddy.

Drugsverslaafde?

“Pas om vijf uur ‘s ochtends konden we het politiekantoor verlaten. We parkeerden iets verderop nabij het grootwarenhuis en probeerden een aantal uur te slapen. ‘s Morgens konden we de schade van dichtbij bekijken en maakten we een afspraak bij Carglass. Zij konden snel onze ruit herstellen. Op zondag werden we al in de lokale rechtbank verwacht”, gaat Eddy verder. “We mochten elk apart ons verhaal doen bij de rechter”.

Uiteindelijk kregen we ook de vraag of we de dader wilden zien, maar daar hebben we vriendelijk voor bedankt.”

“Later op de dag kwamen we te weten dat hij opnieuw werd vrijgelaten, al dan niet onder voorwaarden”, zegt Rolanda. “Volgens mij ging het om een drugsverslaafde die geen centen had om zijn drugs te kopen, al weet ik dat niet zeker”, zegt Eddy.

Planning aanpassen

Het koppel reist al een vijftal jaar op deze manier en kent naar eigen zeggen de risico’s. “We vermijden toeristische hotspots en parkeren liever op kleinere plekjes. Daar komen consequenties bij, al parkeren we steeds op officiële plekken. Maar we houden van het contact met de lokale bevolking en snuiven op die manier echt de cultuur van die regio’s op. We beseffen dat we een groter risico op dergelijke feiten lopen, maar zullen onze manier van reizen daar niet aan aanpassen”, vervolgt de man.

Hoewel de adrenaline het in de eerste uren overnam, liet het koppel de hele situatie de volgende dagen even bezinken. “Onze planning was snel aangepast en we hebben alles een plaats kunnen geven. Nu focussen we ons opnieuw op de pracht van Spanje en genieten we van onze reis”, besluit Rolanda. “We plannen ook de volgende jaren nog zo’n trips, al dan niet met extra maatregelen. Misschien kijken we uit naar een soort antidiefstalsirene of extra verlichting”, besluit Eddy.