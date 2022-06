Beernemnaar die met alarmpistool op agentes vuurde krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 51-jarige man uit Beernem heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen omdat hij op twee politieagentes vuurde met een luchtdrukpistool.

Op 8 mei verwittigde de partner van Nico S. de politie wegens moeilijkheden in hun appartement in Beernem. Volgens de vrouw sloeg S. helemaal door onder invloed van alcohol en had hij al enkele schoten gelost met zijn luchtdrukpistool. Twee vrouwelijke inspecteurs van de politiezone Regio Tielt waren als eerste ter plaatse waarop S. vanaf het balkon op de eerste verdieping met zijn luchtdrukwapen meerdere schoten in hun richting afvuurde. De agentes verschansten zich achter hun voertuig en konden S. uiteindelijk overtuigen om zijn wapen naar beneden te gooien.

In de zetel van de flat trof de politie twee grote keukenmessen, een doosje met knalpatronen en vijftien gebruikte patronen aan. S. gaf toe dat hij tijdens een zoveelste ruzie met zijn vrouw het pistool had uitgehaald. Op zijn proces bood hij zijn excuses aan bij de agentes. Hij beweerde dat hij zijn wapen niet op de politie maar naar de lucht richtte. De agentes spraken dit evenwel tegen.

Nico S. werd in 2000 al eens geïnterneerd voor ontvoering en verkrachting van een minderjarige. Hij liep ook al veroordelingen op voor aanranding, brandstichting, wapens, diefstal en inbraak. De voorwaarden die hij nu kreeg opgelegd omvatten onder meer een strikt alcoholverbod. (AFr)