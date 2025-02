Bedreiging buschauffeur levert Tieltenaar (25) vier maanden cel op: “Ze blokkeerde de inrit naar mijn appartement”

Een 25-jarige Tieltenaar heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek vier maanden effectieve celstraf gekregen voor bedreigingen, vernielingen en belemmering van het verkeer.

De feiten speelden zich af aan het station van Tielt. Op 10 juni 2024 kwam daar een bus van De Lijn tot stilstand ter hoogte van de inrit van het appartement van beklaagde C.V., die net op dat moment passeerde als passagier in de wagen van zijn moeder. Vanuit het voertuig begon hij tekens te doen om vervolgens uit te stappen en de vrouwelijke buschauffeur te bedreigen en uit te maken. Hij stak ook zijn tong naar haar uit en sloeg met zijn vuist op een zijruit van de bus.

Omdat de Tieltenaar met zijn actie zelf de weg versperde, begon de bestuurder van een bestelwagen te claxonneren. Hierop keerde V. zijn agressie tegen hem en dreigde ermee hem een pak slaag te geven. Hij daagde de man uit om uit te stappen, maar die negeerde hem en reed door. In het passeren sloeg V. met de vuist een deuk in de zijkant van de bestelwagen.

C.V. beweerde achteraf dat hij kwaad was omdat de bus de inrit naar zijn appartement zou hebben versperd. Hij gaf toe dat de stoppen waren doorgeslagen maar herinnerde zich naar eigen zeggen niet precies meer wat hij allemaal gedaan. “Ik weet enkel nog dat ik op de bus heb gespuwd”, stelde hij. V. beweerde voorts ook nog dat de bestelwagen over zijn voet was gereden.

De twintiger kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij liep in het verleden al vier veroordelingen op voor verkeersinbreuken en liep in Duitsland ook al tegen de lamp voor verkoop van verdovende middelen. (AFr)