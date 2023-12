Bebloede voetpaden na messengevecht in Ieperse binnenstad: twee personen opgepakt

Bloedsporen op voetpaden herinneren aan een messengevecht van afgelopen weekend in de Ieperse binnenstad. Daarbij waren twee personen betrokken.

Het incident gebeurde zaterdagavond in de Sint-Janstraat, een smal straatje tussen de politie- en arbeidsrechtbank aan de Korte Meersstraat en de hoek met de Sint-Niklaasstraat.

“Wij kregen hiervan melding om 20.30 uur”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. Twee personen raakten er betrokken in een vechtpartij met messen. Daarvan zijn nog bloedsporen te zien op de voetpaden van de Sint-Jansstraat. “Niemand verkeert in levensgevaar”, bevestigt Verdru.

De twee mannen van 26 en 30 jaar zijn van buitenlandse origine en wonen in Ieper. Ze werden opgepakt. “Er werden naar aanleiding van dit incident twee personen gedagvaard in snelrecht voor de correctionele rechtbank in Ieper”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen. (TP)