Basketfans van Turkse club veroorzaken rellen in Oostende: “Verschillende lichtgewonden”

Woensdagavond braken de basketbalfans van de Turkse club Galatasaray uit in rellen na een match in Oostende. Ze vernielden er een honderdtal zitjes en probeerden ook de supporters van BC Oostende aan te vallen. Enkele mensen raakten lichtgewond en een iemand werd opgenomen in het ziekenhuis. “Het ging om een grote groep hooligans van de gelijknamige Turkse voetbalploeg Galatasaray. We spelen al 50 jaar in eerste klasse en hebben dit nog nooit meegemaakt”, zegt CEO Jurgen Vanpraet.

BC Oostende ontving woensdagavond de Turkse club Galatasaray voor een duel in de groepsfase van de Champions League. De thuisploeg verloor met 78-92 van de Turken, maar het was vooral de ‘prestatie’ van hun supporters die achteraf bleef hangen.

“Voor de match werd er al een vuilnisbak in brand gestoken”

Al voor de match begon, hingen er spanningen in de lucht. “Iedereen, die naar binnen ging, werd gefouilleerd door de security en de fans werden per groep van 20 binnengelaten. Zo hebben we de tribunes langzaamaan gevuld. Aan het begin van de match werd er even wat bengaals vuur afgestoken, maar na 10 seconden was dat al gedoofd. Er was nooit sprake van echt vuurwerk binnen”, vertelt Vanpraet.

Ook de politie was aanwezig bij het onthaal. “Rond 18.45 uur kregen wij de melding dat de situatie mogelijks de verkeerde kant kon uitgaan. Er was sprake van agressieve bezoekers en er werd ook al een vuilbak in brand gestoken voor de match. Die kleine relletjes voor de match konden we vlug onderdrukken. Maar daarom werd er al besloten om op te schalen”, klinkt het bij de politie van Oostende.

Voor een dergelijke risicomatch in het voetbal zou de politie al vroeger aanwezig geweest zijn vlakbij de bezoekers en met meer dan 30 man. Nu moest security BCO proberen verhinderen dat ze richting de gangen en oostende-supporters gingen. Ambulance was voor sommigen nodig. pic.twitter.com/o76NwaNza3 — Wannes Demarcke (@WannesDemarcke) October 5, 2022



Geen aanleiding tot rellen

Tijdens de match zelf bleef het relatief rustig. “Plots na de match barstte het los en probeerde een grote groep van de basketfans van de Turkse club Galatasaray de andere tribunes en de VIP-afdeling te bestormen. Op de camerabeelden is het duidelijk dat er geen enkele aanleiding is tot de rellen. Basketbal is ook niet voorbereid op rellen, die tribunes van de supportersploegen zijn ook niet afgeschermd van elkaar”, gaat Vanpraet verder.

Bij de rellen raakten enkele mensen gewond, die ter plaatse konden verzorgd worden. Een persoon werd opgenomen in het ziekenhuis. Er werden ook een honderdtal zitjes vernield. “Maar die materiale schade is niets tegenover de menselijke schade. De jongeman, die tijdens onze match de vloeren droog veegt wanneer er een van de spelers valt, werd aangevallen door die hooligans. Hij ligt op dit moment nog in het ziekenhuis en we hopen dat hij vlug hersteld.”

“Op de camerabeelden zien we dat er geen enkele aanleiding is om te beginnen rellen”

De rellen zorgden ook voor stress bij de spelers zelf van Oostende. “Zij hebben natuurlijk familie en vrienden in het publiek zitten. We hebben hen afgeschermd en gewacht tot de rellende supporters naar buiten waren in hun bussen. Het is volledig uit de hand gelopen, maar de politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. We spelen al 50 jaar in eerste klasse en hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Dit is basketbal-onwaardig.”

Geen aanhouding maar verder onderzoek

Eenmaal de supporters naar buiten gedreven werden hebben ze zich daar nog verder verspreid. “Ze liepen doorheen de Nieuwpoortsesteenweg en verzamelden verderop opnieuw. De openbare ordediensten zijn er met schilden tussen gedrongen om de mensen uit elkaar te drijven en terug op hun supportersbussen te krijgen. Rond 22.40 uur zijn de bussen dan eindelijk kunnen vertrekken”, klinkt het bij politie Oostende.

“Het is niet de eerste keer dat er voetbalhooligans van Galatasaray rellen veroorzaken bij de andere sporten”

“Voor ons was het duidelijk: tussen de 400 supporters zat er een grote groep van 150 hooligans van de gelijknamige Turkse voetbalploeg Galatasaray. Galatasaray startte oorspronkelijk als een voetbalploeg maar bestaat nu ook bijvoorbeeld bij volleybal en basketbal. Het ging om supporters uit Engeland, Frankrijk en Duitsland, die naar hier waren afgezakt. Het is ook niet de eerste keer dat de voetbalhooligans van Galatasaray rellen veroorzaken bij andere sporten, zoals volleybal of basketbal in België. We zullen laten weten aan de basketbalfederatie dat supporters van die club niet meer welkom zijn bij ons en dat de match dan maar moet doorgaan met een leeg vak van de supporters”, besluit Vanpraet.

Er werden nog geen mensen aangehouden. De politie zal de zaak verder onderzoeken en met camerabeelden mensen proberen te identificeren. Op 15 oktober speelt BC Oostende opnieuw een match aan het thuisfront. De schade zou tegen dan hersteld moeten zijn.