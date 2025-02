Banden lek gestoken, ex te koop gezet op Facebook, woning binnengedrongen, ‘hoer’ op voordeur gekliederd: afgewezen vijftiger terecht voor belaging ex

Zijn ex-vriendin te koop gezet op Facebook, acht autobanden lek gestoken, de jacuzzi stuk gesneden, tijdens haar reis haar woning binnengedrongen en ‘hoer’ op de voordeur geschreven. De bloemlezing van de stoten van een 54-jarige man uit Lauwe (Menen) die zijn ex-vriendin uit Kortrijk met lede ogen moest aanzien, oogde niet fraai op de rechtbank in Kortrijk. De vrouw vroeg een schadevergoeding en een contactverbod. Hoe kon het zover komen?

Ongeveer een jaar lang hadden Tony R. en de vrouw een relatie, nadat hij er een klusje uitvoerde. Wat zij niet wist, was dat R. al 29 veroordelingen op zijn kerfstok had, een drank- en gokprobleem had en met financiële problemen kampte. In april 2024 kwam het al een eerste keer tot een breuk, na een herkansing volgde in augustus een tweede en definitieve breuk. Die kon R. niet zo goed verkroppen. “Toen ze halfweg september op reis was, zag ze op de camera’s dat hij gewoon haar woning binnen drong”, aldus advocaat Michiel Hoet. “Toen ze vroeger dan voorzien naar huis terugkeerde, trof ze er een vuile boel aan, met lege pizzadozen, bierflesjes, zelfs urine en uitwerpselen op haar bed en lakens. Hoe verknipt kan je zijn? Wat was de bedoeling? Dat ze in dat bed nooit nog met andere mannen zou slapen?”

Het ging van kwaad naar erger. “Op 24 september 2024 zette hij haar met foto te koop op Facebook”, aldus nog Michiel Hoet. “’1000 euro per maand, seks en bediening als een koning’, luidde de boodschap. ‘Iemand interesse?’” Beschadigingen aan de achterzijde van de woning in Kortrijk, aan de jacuzzi, de autobanden en opschriften op de voordeur volgden. Het leidde in oktober tot een aanhouding, nadat R. zichzelf ook met een mes in de borst stak. “Een afgewezen, rancuneuze stalker”, luidde het oordeel van de gerechtspsychiater. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 2 jaar voor de belaging, maar achtte voorwaarden noodzakelijk. “Om begeleiding voor zijn alcoholprobleem te kunnen voorzien en om een contactverbod te kunnen opleggen”, klonk het.

R. gaf de belaging toe. “Het spijt me. Ik wil de kosten zo snel mogelijk terugbetalen”, klonk het op de rechtbank. “Hij voelde zich verlaten omdat ze haar belofte dat hij zijn domicilie bij haar zou mogen zetten niet nakwam”, probeerde advocaat Pieter Soens een verklaring voor zijn gedrag te geven. “Maar op het einde stond hij op straat en kreeg hij zijn eigen spullen niet terug. Daar wrong het schoentje. Maar zijn gedrag kon niet door de beugel.” Op vandaag staat R. nog altijd onder elektronisch toezicht. Hij verklaarde zich akkoord met een straf met begeleidende probatiemaatregelen. Met het gevraagde contactverbod had hij evenmin een probleem. Vonnis op 17 maart. (LSi)