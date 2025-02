Babysit en niet onthaalmoeder vijf jaar na feiten naar strafrechter voor shakenbabysyndroom: “De ouders zijn blij dat er een proces komt”

De Veurnse raadkamer heeft dinsdag een vrouw naar de correctionele rechtbank verwezen voor opzettelijke slagen en verwondingen op een baby. Dat bevestigt de raadsman van de burgerlijke partij. Bij baby J. werd in 2020 het shakenbabysyndroom vastgesteld nadat hij was opgevangen door de babysit.

Het slachtoffer verbleef op vrijdag 9 februari 2020 bij een onthaalmoeder in Veurne. Daar werd baby J. opgehaald door een babysit, die tot ‘s avonds laat op hem paste. De volgende dag beseften de ouders dat de jongen er erg slecht aan toe was. Het slachtoffer werd met spoed geopereerd in het ziekenhuis van Veurne. Daarna werd hij overgebracht naar het UZ Gent, waar nog een tweede operatie volgde. Bij de jongen werd het shakenbabysyndroom vastgesteld. Daardoor heeft het slachtoffer nog steeds veel extra zorg nodig. J. zou een motorische achterstand en problemen met zijn oog hebben.

Tijdens het gerechtelijk onderzoek kon indertijd geen dader geïdentificeerd worden. Het dossier werd afgesloten, maar werd in de zomer van 2022 op vraag van de burgerlijke partij heropend. Bij een kindje dat door dezelfde onthaalmoeder werd opgevangen, was in juni immers eveneens het shakenbabysyndroom vastgesteld.

Uiteindelijk werd de onthaalmoeder echter in beide dossiers buiten vervolging gesteld. De babysit van baby J. werd dinsdag door de raadkamer wel naar de correctionele rechtbank verwezen. Volgens de advocaat van de burgerlijke partij werden leugenachtige reacties vastgesteld tijdens de polygraaftest, maar zou de vrouw haar betrokkenheid wel blijven ontkennen. “De ouders zijn blij dat er een proces komt en we hopen de volledige waarheid te achterhalen”, aldus meester Kristiaan Vandenbussche.

