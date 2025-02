Avondje uit mondt uit in geweld: werkstraf voor vuistslag aan hoogzwangere vriendin in Oostende

Een 28-jarige man uit Kortrijk heeft voor de Brugse rechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor partnergeweld.

Tijdens een avondje uit op 8 oktober 2022 kregen de beklaagde en zijn toen acht maanden zwangere vriendin het zwaar aan de stok in Oostende. De vrouw was vroeger naar huis gegaan en wou haar partner niet binnenlaten toen die thuiskwam. De twintiger stampte de deur open en gaf het slachtoffer een vuistslag in het gezicht.

Toen de politie arriveerde troffen ze het slachtoffer aan met een zwelling op het rechteroog en bloedvlekken op haar kledij. Ze bleek ook zwaar onder invloed van alcohol. Op zijn proces gaf de beklaagde de slagen toe. Hij toonde spijt en stelde dat hij sinds de feiten niet meer drinkt. De man drong tevergeefs aan op een opschorting, gekoppeld aan voorwaarden.

De beklaagde werd in het verleden al elf keer veroordeeld voor de politierechtbank. Hij liep ook al een correctionele veroordeling op. De man is nog steeds samen met het slachtoffer. (AFr)