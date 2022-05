Auto overleden vader terreinverantwoordelijke VV Leke vernield: “Ik krijg er hartpijn van als ik zie hoe de vandalen tekeergingen”

Op het voetbalterrein van VV Leke-Vladslo werd de voorbije dagen opnieuw vandalisme vastgesteld. De feiten kregen nu een emotioneel kantje want de auto van de overleden papa van terreinverantwoordelijke Dirk Debruyne (59) werd volledig vernield. “Ik kon geen afscheid nemen van de auto. Door die op het veld nog te gebruiken was papa symbolisch nog dicht bij me”, zegt Dirk aangeslagen.

Het is niet de eerste keer dat voetbalploeg VV Leke-Vladslo op hun terrein in de Beekstraat in Leke af te rekenen krijgt met vandalisme. De voorbije jaren waren er meerdere feiten.

25 jaar dienst

Zo werd de kantine in 2018 zwaar beschadigd en sneuvelden er ramen, deuren, en tv en de lichtinstallatie. Ook de afgelopen weken nog was er vandalisme.

De jongste feiten raakt de club echter recht in het hart want terreinverantwoordelijke Dirk Debruyne (59), met 25 jaar dienst een boegbeeld van de club, werd persoonlijk geraakt.

“Het was de secretaris die maandag nog even binnenging in de kantine die zag dat de auto die naast het veld stond nogal veel blutsen had”, zegt Dirk.

Hartpijn

“Die auto is een 23 jaar oude Citroën Xsara. Hij was van mijn papa Roger, die tien jaar geleden overleden is. Die auto was mijn papa’s vrijheid: hij reed er nog veel mee rond en was daar trots op. Na zijn dood kon ik er echt geen afscheid van nemen.”

“Toen bedacht ik me dat de auto een rol kon spelen bij mijn werk als verzorger van het veld. Ik stalde de auto naast het terrein aan de achterkant van het doel en gebruikte hem bijvoorbeeld om het oneffen veld regelmatig te rollen met een rol achter de auto.”

“Zo was papa toch symbolisch nog dicht bij me tijdens mijn passie. De auto liet me nooit in de steek want in weer en wind startte hije op. En nu dit. Ik krijg er hartpijn van als ik zie hoe de vandalen tekeergingen.”

Volledig vernield

De vandalen hebben de Citroën immers flink gemolesteerd. “De voorruit en zijruiten zijn ingeslagen, het glas ligt overal”, zucht Dirk. “Ze braken zelfs een ijzeren staak van een doel af om op de auto te kunnen kloppen. In gans het koetswerk zijn talloze blutsen. Er werd gesprongen op het dak en ook het open dak is kapot.”

“De deurpanelen binnen werden afgekraakt, net als de ruitenwissers, richtingaanwijzers en nog allerlei zaken. Op die manier kunnen we de auto niet meer laten staan want hij zal ten prooi vallen aan regen en wind. Hij is rijp voor het stort en dat doet me veel verdriet.”

“Wie doet nu zoiets? Het plein is vrij toegankelijk voor iedereen om in hun vrije tijd eens te komen sjotten, en dan dit. We weten niet wie we moeten verdenken: kinderen of aanwezigen van een feestzaal vlakbij? We zijn van plan om klacht in te dienen bij de politie.” (JH)