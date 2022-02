Armeense serieverkrachter van Oostende vanaf maandag eindelijk voor rechter

Ruim tien jaar nadat Hayk Terterian een angstpsychose creëerde op en rond de Oostendse zeedijk, verschijnt hij maandag eindelijk voor de Brugse strafrechter. De 33- jarige Armeniër zal er de celstraf van 25 jaar aanvechten die hij in 2015 bij verstek kreeg voor de verkrachting van vijf vrouwen en aanranding van vier andere. Het “beest van Oostende” bleef zes jaar uit de klauwen van het gerecht, tot hij in 2018 in Polen tegen de lamp liep.

Tussen oktober 2011 en de zomer van 2012 wordt Oostende geteisterd door een reeks gewelddadige verkrachtingen en aanrandingen. De slachtoffers zijn telkens vrouwen tussen 17 en 43 jaar. Ze zijn veelal na het werk of een avondje stappen met de fiets op weg naar huis als ze in de buurt van het Thermae Palace Hotel uit het niets worden aangevallen door een man in donkere kledij en met een kap over zijn hoofd. “Meekomen of ik ga je dooddoen”, sist de dader, telkens terwijl de doodsbange vrouwen een mes onder de neus krijgen geduwd. Dan sleurt hij zijn slachtoffers mee naar een afgelegen plek, waar hij zich met ongeziene brutaliteit aan hen vergrijpt. Een vrouw die zich verzet ,wordt tot bloedens toe met het hoofd tegen de muur geslagen.

De speurders staan lange tijd voor een raadsel, tot er in augustus 2012 een DNA-spoor van de dader wordt aangetroffen op de broek van één van de slachtoffers. Dit blijkt toe te horen aan Hayk Terterian, een twintiger van Armeense origine die in de databanken gekend is voor ettelijke feiten van geweldpleging en wapenbezit. De slachtoffers herkennen de man formeel op foto’s en telefonieonderzoek linkt hem aan de plaats van de feiten. Een observatieploeg van de politie vat post aan de woning van zijn ouders in de Duivenhokstraat en op 24 augustus 2012 duikt Terterian er plots op. Zwaarbewapende agenten stormen het huis binnen, maar Terterian kan via de tuin aan de achterkant ontkomen. In het huis treffen de speurders enkel zijn laptop, kledij, twee messen en een replica-geweer aan.

Op most wanted-lijst

Het “beest van Oostende” ontvlucht het land en verdwijnt compleet van de radar. Intensief speurwerk, ook in het buitenland, blijft vruchteloos. Jarenlang topt Terterian de most wanted-lijst als een van de meest gezochte criminelen in Europa. Het Brugse gerecht beslist uiteindelijk om de spoorloze Armeniër bij verstek te berechten. In december 2015 wordt hij veroordeeld tot 25 jaar cel. Terterian wordt schuldig bevonden aan verkrachting van vijf vrouwen en aanranding van vier andere. Volgens de rechtbank was er bij een van de feiten zelfs sprake van foltering .Vijf slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en krijgen van de rechter een schadevergoeding van 50.000 euro toegewezen. Sommigen zijn intussen uit Oostende verhuisd.

De serieverkrachter sloeg onder meer toe tussen de strandcabines ter hoogte van Thermae Palace. © Peter MAENHOUDT

Hayk blijft liefst zes jaar uit de klauwen van het gerecht. Tot het FAST-team van de federale politie, dat jaagt op voortvluchtige criminelen, in september 2018 een verlossend telefoontje krijgt uit het Poolse Szczecin. Terterian is er opgepakt in een dossier van slagen en verwondingen. Op het moment van zijn arrestatie stond hij met een mes op straat te zwaaien. Hij legde ook valse papieren voor, maar de Poolse politie zag de gelijkenissen met de gezochte serieverkrachter en bracht het Belgische gerecht op de hoogte. Vingerafdrukken nemen uiteindelijk elke twijfel weg.

Maandag nieuwe poging

Terterian tekent vanuit zijn Poolse cel verzet aan tegen zijn veroordeling in België. In oktober 2018 komt de zaak een eerste keer opnieuw voor de Brugse correctionele rechtbank, maar ze wordt meerdere keren uitgesteld in afwachting van de afloop van het proces tegen Terterian in Polen. Daar krijgt hij in 2021 elf jaar cel voor meerdere geweldplegingen. Het Brugse gerecht sluit een deal met de Poolse collega’s, waarna de Armeniër eind september 2021 aan ons land wordt uitgeleverd. Uiterlijk op 1 oktober 2022 moet hij weer in Polen zijn om er zijn straf verder uit te zitten.

Na enkele uitstellen stond de zaak op maandag 24 september weer op de rol in de Brugse rechtbank. Terterian bleek evenwel besmet met het coronavirus, waarna de de zaak eens te meer werd uitgesteld. Komende maandag 14 februari onderneemt de rechtbank een nieuwe poging. Terterian zal normaal zelf aanwezig zijn. Hij wordt bijgestaan door advocaat Luc Arnou, die naar verluidt een aantal van de feiten zal betwisten. Er zullen ook procedurele argumenten worden opgeworpen.

(Arne Franck)