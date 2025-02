Arlette (80) en Hort (81) zien hoe jongeman (22) hun dakpannen naar hulpdiensten gooit: “Zelfs onze schouw moest eraan geloven”

“ Plots hoorden we een enorm kabaal buiten. Van de politie moesten we binnen blijven.” Arlette De Jaegher (80) en echtgenoot Hort (81) zagen donderdagochtend met lede ogen aan hoe een 22-jarige man hun dakpannen naar de hulpdiensten gooide. De twintiger kroop op de daken en zette urenlang de boel op stelten. Hij kon pas met veel moeite overmeesterd worden door de politie.

“Wie gaat dat betalen, hé? De kosten zullen wel niet bij hem eindigen.” Arlette De Jaegher (80) en Hort (81) kunnen enkele uren nadat een 22-jarige de buurt op stelten zette vanop hun dak nog steeds amper bevatten wat er zich donderdagochtend afspeelde. Even na 8 uur merkte een buurtbewoner op hoe een jongeman over de daken liep in de Speelmansstraat in het centrum van Brugge. Bij aankomst van de hulpdiensten weigerde de man zich over te geven. Pas drie uur later kon een gespecialiseerd team hem met veel moeite van het dak halen. Daarvoor gebruikten ze drie ladderwagens van de brandweer.

Verwarming stuk

Wat de man bezielde? Dat is niet duidelijk, al zou hij volgens de politie wel met psychische problemen kampen. Wel staat vast dat hij heel wat schade aanrichtte. “Hij eindigde op ons dak en gooide de helft van onze dakpannen naar beneden. De pannen vlogen letterlijk in het rond. Zelfs onze schouw moest eraan geloven”, zuchten Arlette en Hort, die in de zwaarst getroffen woning verblijven.

“Omdat hij de schouw vernielde, is onze verwarming stuk. Gelukkig kregen we al vuurtjes”

“We lagen nog te slapen toen ik even na 8 uur heel wat kabaal hoorde op straat”, zegt Hort. “Wie staat daar nu zo te brullen, dacht ik nog. Ik ging buiten kijken en zag enorm veel politie en brandweer voor onze deur staan. En toen hoorden we die man op het dak ook allerlei zaken roepen. Maar naar buiten gaan? Dat mocht niet van de politie. De kans dat we dakpannen op ons hoofd zouden krijgen was te groot. Maar wij zitten er nu wel mee, hé. Omdat hij de schouw vernielde, is onze verwarming stuk. Gelukkig kregen we van de verhuurmaatschappij ondertussen al elektrische vuurtjes. Al valt het te hopen dat het voldoende is met deze koude temperaturen. Zelf hebben we geen kosten, maar het is natuurlijk de gemeenschap die weer zal moeten opdraven.”

Wagens beschadigd

Burgemeester Dirk De fauw (cd&v) kwam donderdagochtend ter plaatse en benadrukt zijn respect voor het optreden van de hulpdiensten. “Zowel de politie, brandweer als het speciale COBRA-interventieteam hebben ervoor gezorgd dat alles relatief goed is afgelopen”, zegt De fauw. “Wat die man precies bezielde, weet ik niet. Hij zou even verderop wonen en werd meegenomen naar het ziekenhuis voor een controle. Gewonden vielen er door de rondvliegende dakpannen gelukkig niet. Wel raakten diverse wagens in de buurt beschadigd door de brokstukken en liepen ook brandweerwagens en een politiecombi schade op.” (MM)