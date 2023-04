Arbeidsauditeur vraagt celstraffen voor bazen met losse handjes

Drie mannen die zich volgens het arbeidsauditoraat schuldig maakten aan ongewenste seksuele intimiteiten ten aanzien van een vrouwelijk personeelslid riskeren voor de Brugse rechtbank celstraffen tot tien maanden. Ze vroegen alle drie de vrijspraak. “Er is nog geen begin van een bewijs”, opperden ze.

De Gentse arbeidsauditeur dagvaardde drie mannen uit Hulshout, Diksmuide en Oostende omdat ze zich zouden bezondigd hebben aan ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer en aanranding. De vermeende slachtoffers waren telkens vrouwelijke personeelsleden. Zo zou een friturist uit Diksmuide in zijn frituur in Nieuwpoort een jobstudente onheus bejegend hebben.

“Het meisje werkte daar al vier jaar elke vakantie. Toen de man de zaak overnam, begonnen de problemen. Seksuele opmerkingen, maar ook sms’jes waarin hij om foto’s in string vraagt. Op 30 oktober 2021 nam hij haar ook vast en probeerde haar hoofd naar zijn geslachtsdeel te brengen”, pleitte de advocaat van de burgerlijke partij.

Zijn tegenstrever was niet onder de indruk. “Dit dossier schreeuwt om een vrijspraak”, pleitte die. “Er is niemand die kan bevestigen wat mevrouw beweert. Het hele verhaal is verzonnen”, klonk het. De man zelf ontkende staalhard. “Er is zelfs camerabewaking in mijn zaak maar op de beelden is niets te zien. Ik heb niemand aangeraakt of rare uitspraken gedaan”, zei hij.

Vluggertje

Eenzelfde verdediging was te horen bij een aspirant-filiaalhouder van een supermarkt in Brugge. De Oostendenaar zou er zich in het magazijn vergrepen hebben aan een werkneemster van de winkel. “Hij gaf haar twee zoenen in de nek, likte aan haar oor en zei dat hij openstond voor een vluggertje. Nadat het slachtoffer klacht indiende, kwam er nog een verhaal naar boven van een andere medewerkster die door hem lastiggevallen was”, schetste de arbeidsauditeur. Ook die beklaagde ontkende. “Ik heb geen idee waarom die meisjes dat verklaren, ik heb dat nooit gedaan. Mijn religie hamert heel erg op respect voor vrouwen”, klonk het.

Ook de crisismanager die aangesteld werd om een woonzorgcentrum in Nieuwpoort terug op de sporen te krijgen, moest zich komen verdedigen. De man uit Hulshout werd er door een vrouwelijk personeelslid van beschuldigd dat hij haar ongewenst aanraakte en avances maakte in ruil voor bevordering. “Hij legde zijn vingers op haar borsten en gaf haar een slag op het achterwerk. Die man heeft een voorliefde voor de dames, maar ook voor de fles. Een ladies man met een drankprobleem, die het woonzorgcentrum ziet als een baronie, een privaat jachtgebied waar hij zijn lusten kon botvieren”, sneerde de advocaat van het vermeende slachtoffer.

Twee ministers

“Het gaat hier om woord tegen woord en er zijn heel wat redenen om te twijfelen aan de verklaringen van de dame”, pleitte de advocaat van de man. “Fantasie is een kwalijk ding en het is duidelijk dat mevrouw veel fantasie had. Mijn cliënt, die in het verleden directeur was in diverse ziekenhuizen en woonzorgcentra en zelfs raadgever was van twee ministers, is gebroken door die beschuldigingen”, klonk het.

Voor alle drie de beklaagden vroeg de arbeidsauditeur een probatiestraf van één jaar, gekoppeld aan een behandeling voor hun problematiek. Omdat ze alle drie ontkennen, stelde hij die eis bij. De drie mannen riskeren nu elk een celstraf van tien maanden. De rechter vonnist in de drie zaken op 17 mei.