Antwerpenaar terecht voor slagen aan zestienjarige in Knokke, ook vriend die filmde op beklaagdenbank

Een negentienjarige Antwerpenaar riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar cel voor slagen aan een zestienjarige in Knokke. Zijn maat, die het incident filmde, riskeert 60 uur werkstraf voor schuldig verzuim. “Dit was puur zinloos geweld”, stelde de advocaat van het slachtoffer.

Op 11 augustus vorig jaar kruisten L.D. (19) uit Antwerpen en Y.B. (19) uit Schoten omstreeks 1.45 uur in Knokke het pad van een zestienjarige jongen. Camerabeelden wezen uit dat L.D. zonder aanwijsbare reden rond de nek vloog van de jongen en hem tegen de grond werkte. “Hij gaf mijn cliënt tien vuistslagen en uiteindelijk ook nog een kniestoot in het gezicht”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “En dat terwijl mijn cliënt geen agressief gedrag stelde. Dit was puur zinloos geweld. Mijn cliënt kon door de feiten zijn vakantiejob niet uitvoeren.”

Procureur Lode Vandaele vroeg een jaar cel voor L.D. en 60 uur werkstraf voor Y.B. Die laatste deelde geen slagen uit maar filmde het incident wel met zijn gsm. Omdat hij het slachtoffer niet hielp wordt hij vervolgd voor schuldig verzuim. “Als men enkel naar de kust komt om miserie te maken dan blijft men beter waar men woont”, sneerde Vandaele.

De jongelui kwamen zich zonder advocaat verantwoorden. L.D. gaf toe dat hij over de schreef ging en vroeg een werkstraf. “Ik had mijn maat om hulp horen roepen en kwam tussenbeide”, stelde hij. “Er volgde een wederzijdse scheldpartij waarna de situatie uit de hand liep.” De procureur verzette zich niet tegen een zware werkstraf. Y.B. kon zich vinden in de gevraagde werkstraf. De rechter doet uitspraak op 6 oktober. (AFr)