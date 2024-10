Anthony Claerbout moet forfait geven voor So You Can Think You Can Drag nadat hij na optreden als showqueen aangevallen wordt

Anthony Claerbout uit Westende is in zijn vrije tijd regelmatig op het podium terug te vinden als showqueen Naomi Darsun. Onlangs werd hij in Gent na een optreden aangevallen door een onbekende. Gevolg: één gebroken rib. Door de aanhoudende pijn moet hij nu ook verstek geven voor So You Can Think You Can Drag op zaterdag 9 november in Gent.

“Enkele weken geleden was ik met mijn zus op de baan voor een show in Gent. Na het optreden was ik al onze kledij netjes aan het opbergen in de koffer toen ik plots een harde klap op mijn hoofd kreeg”, vertelt Claerbout. “Onmiddellijk erna volgde een slag op mijn kaak en eens op de grond volgde nog een harde klap ter hoogte van de ribben. Toen hij wegliep, voelde ik een nijpende pijn op mijn borst. Het bleek om drie grote krassen te gaan, volgens mijn dokter vermoedelijk van een mes. Uiteindelijk ben ik in de camionette gesprongen en heb ik al huilend mijn zus opgebeld.”

“Eens thuis heb ik alle verwondingen pas echt durven bekijken. Aanvankelijk liet ik de dokter links liggen maar door de aanhoudende pijn heb ik hem enkele dagen later wel bezocht. Daar bleek dat ik een gebroken rib had, een gekneusde schouder en een pijnlijke knie. Door alle verwondingen ben ik meer dan een maand werkonbekwaam geweest. Zondag heb ik een beperkt optreden gegeven naar aanleiding van de voorstelling Miss Travestie West-Vlaanderen in Hooglede. De pijn was opnieuw niet te harden. Vandaar dat ik nu beslist heb om niet deel te nemen aan de verkiezing van So You Can Think You Can Drag.”

“Ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf, het gaat voorlopig niet. Ik vind het natuurlijk heel jammer voor de organisatie, voor mezelf, de fans maar ook voor mijn centjes want aan dergelijke organisatie deelnemen kost geld, van kostuums tot decors en nog zoveel meer. Toch roep ik aan mijn fans op om in Gent de overige finalistes te gaan aanmoedigen in deze mooie verkiezing. Mijn eerstvolgende verkiezing zal Miss Travestie West-Vlaanderen in Hooglede zijn, halfweg volgend jaar. Tussenin hoop ik natuurlijk nog op het podium te staan, maar eerst moet ik volledig herstellen.” (SBR)