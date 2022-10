Amper drie weken na vonnis zwaar partnergeweld grijpt man keel vast van ex-vrouw: 10 maanden cel

De inkt van het vonnis van de strafrechter in Veurne was nog niet droog maar amper drie weken later pleegde een 35-jarige man uit Diksmuide wéér zwaar partnergeweld op zijn ex. En dat terwijl hij in mei een enorme gunst kreeg met 38 maanden cel met uitstel voor elf feiten. P.V. kreeg een contactverbod, moest bij zijn moeder gaan inwonen maar vloog zijn ex amper drie weken later naar de keel. Gevolg: 10 maanden effectief en wellicht een herroeping van het eerste vonnis.

De strafrechter in Veurne moet er stilaan moedeloos van worden. In mei veroordeelde hij P.V. uit Diksmuide tot 38 maanden cel, volledig met uitstel. Een énorme gunst, want P.V. moest zich voor liefst 11 feiten verantwoorden, meestal voor zwaar partnergeweld, telkens onder invloed van drank. Hij gooide zijn ex K. tegen de kast waardoor het glas brak en ze scherven over zich kreeg. Hij sloeg ze tot bloedens toe en trok plukken haar uit haar hoofd. Hij sloeg haar met een ijzeren staaf en achtervolgde ze met een mes. De situatie was zo schrijnend dat de drie kleine kinderen van K. getuige waren van de feiten én zelf de politie aanspraken: “daar heeft hij geslagen want daar ligt bloed.” Hallucinant, vond ook de rechter. “Wat jij doet onder invloed van alcohol is écht verschrikkelijk. Het bloed van die vrouw hangt bijna aan mijn dossier”, sprak hij. Toch kreeg P.V. in mei 38 maanden cel met uitstel omdat er hoop op verbetering was voor de zwakbegaafde P.V. “Onder strikte voorwaarden: een volledig alcoholverbod, een contactverbod met K. en verplicht bij je moeder gaan wonen”, sprak de rechter streng.

Drie weken later naar keel gegrepen

Dankbaar voor die kans kwam P.V. terug vrij. Maar de woorden van de rechter bleken tevergeefs te zijn. “Amper drie weken later is hij K. naar de keel gevlogen”, sprak de procureur. “Hij sloot haar op in haar appartement en nam haar GSM af. Mogelijk ging hij naar haar op haar vraag, maar dan nog schond hij zijn voorwaarden.” De rechter zuchtte en veroordeelde P.V. andermaal voor partnergeweld. Deze keer kreeg hij 10 maanden effectief en moet hij K. 2.100 euro schadevergoeding betalen. Dat komt bovenop de 6.250 euro die hij in mei moest ophoesten. Bovendien zal zijn eerdere straf van 38 maanden nu wellicht herroepen worden en wordt ook die effectief. Enig lichtpuntje: volgens zijn advocaat werd P.V. nu opgenomen in de psychiatrie voor een behandeling en kan hij K. momenteel niet meer storen. (JH)