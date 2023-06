Amokmakers duwen winkelkarretjes op straat en steken ze in brand

Donderdagnacht was het opnieuw hommeles in De Barakken in Menen. Enkele jongeren duwden er winkelkarretjes op straat en staken ze in brand. Het zoveelste incident in wat ondertussen een eindeloze reeks lijkt te worden. De buurtbewoners zijn radeloos, de politie schijnt dan weer met de rug tegen de muur te staan.

Een bewoner van de Moeskroenstraat werd donderdagnacht omstreeks 4 uur gewekt door lawaai. Waar ze dinsdagnacht wakker werden gemaakt door jongeren die winkelkarretjes dwars over straat hadden geplaatst, was het deze keer een vuurzee die voor spektakel zorgde. Het doelwit? Wederom winkelwagens van de nabijgelegen supermarkt die door vandalen te midden de Moeskroenstraat werden gezet. Alsof het bedoeld was om een duidelijk signaal te geven, werden ze allen in brand gestoken. Het tafereel werd opnieuw gefilmd, beelden waarop duidelijk te horen is hoe de buurtbewoners er hun buik vol van hebben. “De mensen die op de beelden staan, zijn mensen die aan het blussen waren en niet de brandstichters”, verduidelijkte de dame in kwestie nog.

Hoewel de politie snel ter plaatse was, kon niet worden vermeden dat de amokmakers reeds met de noorderzon waren verdwenen. Het lijkt er meer en meer op dat de grensstreek een soort van vogelvrij speelveld is geworden waar jongeren de plak zwaaien, geholpen door het feit dat een landsgrens de bevoegdheden van de ordediensten beperkt.

Eerder deze week liet politiezone Grensleie al weten dat er werk wordt gemaakt van een hek en werd eveneens opgeroepen om zoveel mogelijk te blijven filmen. Aan de hand van de beelden kan dan een poging worden ondernomen om de vandalen te identificeren.

Lees ook…

Volkse wijk De Barakken is Franse vandalen spuugzat: brengt een hek aan de grens soelaas?