Ambulancier in elkaar geslagen omdat partner niet mee kon in ziekenwagen

Zaterdagnacht rond half een moest de ambulance ter plaatse komen op het marktplein van Kuurne voor een persoon met een hoofdwonde. De man moest mee voor verdere verzorging, maar zijn partner kon niet meerijden met de ziekenwagen. Twee andere aanwezigen gingen niet akkoord met deze regel en sloegen de één van de ambulanciers in elkaar.

Lichte hersenschudding

De politie werd er meteen bijgehaald. “De ambulancier in kwestie is er met een lichte hersenschudding van af gekomen, zijn vrouwelijke collega was zwaar onder de indruk van de feiten”, vertelt Francis Benoit, burgemeester van Kuurne én voorzitter van Hulpverleningszone Fluvia. “Dit is er gewoon los over. Agressie tegen hulpverleners puur uit dronkenschap, ik til daar heel zwaar aan.”

De twee mannelijke geweldplegers worden momenteel verhoord. Het is nog niet duidelijk waar de groep vandaan kwam en hoe de man met de hoofdwonde zijn kwetsuur heeft opgelopen.